Diversos ferits en el xoc d’un tren de passatgers contra una grua a Cartagena
L'accident s'ha produït a l'altura de la parada de 'Los partidarios', entre Alumbres i La Unión
Alba Marqués / Jaime Ferrán / Juana Martínez
El xoc d’un tren de passatgers de la línia Cartagena-Los Nietos contra una grua a Alumbres ha deixat diversos ferits lleus. Un ampli dispositiu d’emergències s’ha desplegat aquest dijous a la zona de l’accident, ocorregut cap a les 12.00 hores.
LLOC DE L’ACCIDENT
La col·lisió entre la grua i un Ferrocarril de Via Estrecha (Feve) ha passat al migdia a l’altura de la parada de Los partidarios, entre la diputació cartagenera d’Alumbres i el municipi de La Unión. Fins al lloc s’han desplaçat bombers de l’Ajuntament de Cartagena, ambulàncies del 061, Guàrdia Civil i Protecció Civil, segons informa el Centre de Coordinació d’Emergències 112 de la Regió de Múrcia.
De moment es desconeixen les causes de l’accident i el nombre total de ferits després del xoc. La Conselleria de Salut, consultada per ‘La Opinión de Murcia’, assenyala que els afectats estan sent valorats en aquests moments, tot i que en principi presenten lesions lleus i els sanitaris estan considerant el seu trasllat hospitalari.
Precisament els veïns de la zona de l’accident ferroviari s’havien queixat en nombroses ocasions que es tracta d’un «tram perillós» perquè «no està senyalitzat ni regulat mitjançant un semàfor». Asseguren que «per saber si ve el tren, simplement has d’escoltar el tren».
Es tracta del tercer accident de tren que registra el país en menys d’una setmana. Fa tan sols quatre dies que es va produir la tragèdia ferroviària d’Adamuz, a Còrdova, en la qual van perdre la vida 43 persones.
Dos dies després d’Adamuz, va tenir lloc l’accident de Rodalies, de la línia R-4, que va descarrilar a Gelida (Barcelona) a última hora de dimarts després de la caiguda d’un mur de contenció sobre la via, i va causar la mort d’una persona i va deixar cinc ferits greus. El succés s’ha produït poc abans de les nou de la nit, quan el comboi circulava en direcció a Barcelona entre Sant Sadurní i Gelida.
- Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
- Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
- Localitzen el cos d’un home a l’interior del cotxe que ha arrossegat la riera a Palau-sator
- És oficial: les empreses hauran d’informar dels salaris que paguen d'aquesta manera
- Pep Prieto: 'Em sento afortunat de no estar creixent en la Girona d’ara
- Les fotos de la inauguració de l'IKEA de Girona
- Suspenen tota la circulació de Rodalies a Catalunya després de dos descarrilaments
- Un tren impacta amb una roca entre Blanes i Maçanet i perd un eix sense causar ferits