Diversos ferits en la col·lisió d’un tren de passatgers contra una grua a Cartagena

L'accident s'ha produït a l'altura de la parada de 'Los partidarios', entre Alumbres i La Unión

Un tren de la línia FEVE (Ferrocarrils Espanyols de Via Estreta) recorre unes vies a Cartagena, en una imatge d’arxiu

Un tren de la línia FEVE (Ferrocarrils Espanyols de Via Estreta) recorre unes vies a Cartagena, en una imatge d’arxiu / Iván Urquízar

Alba Marqués

Murcia

La col·lisió d’un tren de passatgers contra una grua a Alumbres, Cartagena, ha deixat diversos ferits lleus i un ampli dispositiu d’emergències.

L’accident ha tingut lloc a migdia a l’altura de la zona coneguda com 'los partidarios' a la diputació cartagenera en xocar un tren de FEVE contra una grua, sense que de moment s’hagin concretat les causes de la col·lisió.

