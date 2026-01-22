Diversos ferits en la col·lisió d’un tren de passatgers contra una grua a Cartagena
L'accident s'ha produït a l'altura de la parada de 'Los partidarios', entre Alumbres i La Unión
Alba Marqués
Murcia
La col·lisió d’un tren de passatgers contra una grua a Alumbres, Cartagena, ha deixat diversos ferits lleus i un ampli dispositiu d’emergències.
L’accident ha tingut lloc a migdia a l’altura de la zona coneguda com 'los partidarios' a la diputació cartagenera en xocar un tren de FEVE contra una grua, sense que de moment s’hagin concretat les causes de la col·lisió.
- Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
- Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
- Localitzen el cos d’un home a l’interior del cotxe que ha arrossegat la riera a Palau-sator
- És oficial: les empreses hauran d’informar dels salaris que paguen d'aquesta manera
- Pep Prieto: 'Em sento afortunat de no estar creixent en la Girona d’ara
- Les fotos de la inauguració de l'IKEA de Girona
- Suspenen tota la circulació de Rodalies a Catalunya després de dos descarrilaments
- Un tren impacta amb una roca entre Blanes i Maçanet i perd un eix sense causar ferits