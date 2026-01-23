Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
Els presumptes lladres sortien de robar material d'una nau a Pujalt
Eduard Font Badia
Roben es queden atrapats al fang, avisen la grua, i acaben detinguts per lladres. Aquesta és la seqüència dels fets d'un robatori a Pujalt del passat cap de setmana.
Els detinguts són un home de 39 anys i una dona de 31 i estan acusats d’un robatori amb força. Els fets van tenir lloc el dissabte 17 de gener, cap a la mitjanit, quan es va rebre l’avís que unes persones havien entrat a robar en un magatzem de la localitat de Pujalt i en sortir s'havien quedat encallats amb el cotxe en el fang. Quan els mossos van arribar, van veure un vehicle immobilitzat i un home i una dona a l'interior. Al lloc, també hi havia la grua, ja que els dos ocupants l’havien avisat després de quedar-se atrapats en el fang a causa de la pluja.
Els agents van identificar les dues persones i van observar que l’interior del vehicle estava ple d’objectes. En demanar-los d'on els havien tret, l’home va manifestar que els havien agafat d’un traster que estava obert. Els mossos van parlar amb el propietari del traster, que els va descriure quins objectes trobava a faltar. A través de la finestra del vehicle els agents van observar tots els objectes descrits. Davant d’això, els mossos van escorcollar vehicle i també van trobar eines que els autors haurien utilitzat per forçar la porta i el pany del traster.
Finalment, les dues persones van quedar detingudes i van passar a disposició del jutjat de guàrdia d’Igualada el dilluns 19 de gener, i els objectes recuperats van ser retornats al seu propietari.
