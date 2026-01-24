Absolts de donar una pallissa a tres joves perquè les víctimes diuen ara que no recorden res
Els tres acusats, de 19, 22 i 34 anys, van agredir a cops d’ampolla, puntades de peu i cops de puny tres nois més per ocupar una màquina escurabutxaques
Vanesa Lozano
«Estàvem prenent alguna cosa al pub Luz de luna de Rivas aquella nit. Volíem posar diners a les escurabutxaques, però van venir diversos nanos i ens van dir: ‘estem jugant nosaltres’. No ens va donar temps ni a contestar-los. De sobte, van començar a pegar-nos i a llançar-nos ampolles al cap». Així va començar la batalla campal entre dos grups de joves en un pub de Rivas Vaciamadrid, a Madrid, la matinada de l’11 de març del 2020.
Cinc testimonis van veure com els acusats, tres joves madrilenys d’ètnia gitana, de 19, 22 i 34 anys, «la van emprendre a cops d’ ampolla» contra tres nois marroquins, a qui van donar una pallissa després de disputar-se el torn per jugar en una màquina escurabutxaques del local. En les seves declaracions a la Guàrdia Civil, els testimonis de l’ocorregut aquella nit van descriure amb detall com, després d’aquesta primera agressió grupal, els «espanyols» van sortir del pub, van pujar a un BMW de color vermell i «van perseguir» un dels «marroquins», el «van envestir amb el cotxe i el van atropellar». Després, segons va afegir un dels testimonis, «van baixar del vehicle i li van clavar múltiples puntades de peu per tot el cos».
Una jove que coneixia les víctimes i era aquella nit al local va explicar als investigadors que, després de l’atropellament, els agressors «van marxar del lloc deixant inconscient i malferit» el jove, que va patir diverses fractures al cap, les cames i les mans.
Vuit anys de presó
Durant gairebé sis anys, les víctimes, que llavors tenien 23, 26 i 27 anys, han reconegut «sense cap mena de dubte» els acusats com els seus agressors en les seves declaracions davant la Guàrdia Civil i el jutge. Fins i tot van aportar als investigadors diverses fotografies d’ells. Però això va canviar fa només uns dies, durant el judici celebrat el 29 de desembre passat a l’Audiència de Madrid contra els presumptes atacants, representats per l’advocat Juan Manuel Medina, director de Medina Abogados.
El fiscal demanava per a cadascun vuit anys de presó, però el tribunal es va veure obligat a absoldre’ls després que les víctimes es desdiguessin de tot el que han declarat aquest temps i asseguressin que no recorden res d’aquella nit, ni tan sols «qui és i com» els van agredir, segons consta en la sentència a què ha accedit el canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica. La resolució destaca que, a més de les declaracions dels afectats i dels testimonis, la Guàrdia Civil no va recollir «vestigis ni les gravacions de les càmeres de seguretat» de la zona.
Puntades de peu després de l’atropellament
Les víctimes no coneixien prèviament els seus agressors, segons van explicar als agents. Malgrat això, els acusats van actuar amb una «violència inusitada», segons la Guàrdia Civil. «Tot va ser de sobte. Van començar a donar cops primer al meu amic. Li clavaven puntades de peu, cops de puny, van començar a llançar-nos ampolles al cap. A mi em van agafar els cabells i me’n van arrencar un floc. Un dels meus amics es va amagar al bar, el meu altre amic i jo vam aconseguir escapar, però al sortir del pub, cada un vam anar per un carrer», va declarar en el seu moment davant el jutge una de les víctimes, que llavors tenia 27 anys.
Llavors, «ells van sortir darrere meu, van pujar a un BMW vermell i em van perseguir fins que em van atropellar. Quan em van atropellar, vaig caure de cap a la carretera i és quan ells van baixar del cotxe i van començar a donar-me puntades de peu mentre jo era a terra. És l’últim que recordo, perquè em vaig quedar inconscient fins que em va despertar la Policia», va explicar el jove, al qual els seus amics van trobar més tard «tirat a la carretera». Els metges li van haver de donar 14 punts al cap com a conseqüència de les lesions que va patir.
Traumatisme cranioencefàlic
El seu amic va arribar a patir un traumatisme cranioencefàlic després que un dels acusats el colpegés al cap amb una ampolla: «Vaig intentar amagar-me dins de la barra del bar, però em van donar un cop de puny que em van tirar enrere. Em van llançar ampolles, una em va tocar la cara i vaig començar a sagnar molt. Llavors ells es van espantar amb la sang i se’n van anar del bar. Va ser quan van atropellar el meu amic».
A la tercera víctima li van trencar el pòmul. També va rebre un «cop d’ampolla en una cella», segons va declarar. En vista del jutge, va assenyalar amb nom i cognoms als tres joves que li havien «trencat la cara i intentat matar el meu amic amb el cotxe». El desembre passat es va asseure davant seu a l’Audiència de Madrid i va assegurar que havia perdut la memòria: «No recordo com ni qui ens van agredir. Tampoc (de) com van atropellar el meu amic. No estic segur que siguin ells. Si vaig dir que estava segur quan els vaig reconèixer a les fotos que em van ensenyar els policies és perquè em devia explicar malament».
