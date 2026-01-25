Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una avaria deixa sense telèfon ni internet Sant Joan de les Abadesses i Ogassa durant més de 24 hores

La incidència no s'està reparant per la nevada que ha caigut al Ripollès

Vista aèria de Sant Joan de les Abadesses

Vista aèria de Sant Joan de les Abadesses

ACN

Sant Joan de les Abadesses

Una avaria ha deixat sense servei de telefonia ni internet els municipis de Sant Joan de les Abadesses i Ogassa des de dissabte al matí. Segons ha informat l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, es tracta d'una incidència de Telefónica entre aquesta localitat i Ripoll que afecta tant aquesta operadora com totes les que utilitzen la seva xarxa. La causa és un tall a les fibres que no s'estan reparant per la nevada que cau a la zona des de dissabte.

L'alcalde de Sant Joan, Ramon Roqué, ha assegurat que és "incomprensible" que faci tantes hores que no tenen servei i diu que l'excusa no pot ser el mal temps perquè "ahir va nevar, però avui fa bo". Ha dit que cada vegada que tenen un tall a la fibra "tarden molt per solucionar-ho" i ha advertit que perjudica tant els comerços del municipi com també a les persones grans que utilitzen un sistema de teleassistència connectada a internet.

