Un cotxe crema en un accident a la N-162 a Fontanals de Cerdanya

Una persona ha hagut de ser atesa pel SEM

Els Bombers treballant en l'incendi del cotxe accidentat i cremat

Els Bombers treballant en l'incendi del cotxe accidentat i cremat / Bombers de la Generalitat

Núria León

Un accident de trànsit entre dos vehicles ha provocat aquest matí, al quilòmetre 9,7 de la carretera N-162, un incendi en un dels cotxes implicats. Els Bombers de la Generalitat s'han desplaçat per apagar les flames, mentre que els serveis d'emergències del SEM han atès una persona en estat lleu que ha estat traslladada a l'Hospital de Cerdanya.

Després de sufocar el foc, els Bombers han procedit a retirar els vehicles de la via, restablint la normalitat al trànsit.

