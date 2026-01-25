Almenys 34 ferits lleus i 200 evacuats per una fuita de monòxid de carboni al poliesportiu Puigcerdà
El SEM ha activat 10 ambulàncies per atendre 34 afectats en estat lleu
Redacció
Els Bombers de la Generalitat han desplaçat aquest diumenge a la tarda 5 dotacions al Club Poliesportiu de Puigcerdà per revisar les instal·lacions i prendre mesures arran d’una possible fuita de monòxid de carboni, després que s'activés una alarma. S'han desallojtat unes 200 persones i se les ha acompanyat a una pista annexa per ser valorades, segons han informat Bombers pocs minuts abans de les 7 de la tarda.
Bombers ha rebut l'avís a les 17.22h. Com a mesura preventiva, s’ha evacuat la planta baixa i al primer pis de l’equipament, sense que constin ferits. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat 10 ambulàncies per atendre 34 afectats en estat lleu. Una menor ha estat traslladada en estat lleu a l’Hospital de Cerdanya.
Davant la incidència, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla PROCICAT, mentre els operatius d’emergència es mantenien a mitja tarda al lloc dels fets, on realitzaven mesures de concentració de gas i ventilació de les instal·lacions per garantir la seguretat de l'equipament esportiu abans de permetre el retorn de l'activitat.
- Enxampen dues dones mentre carregaven al cotxe productes robats de dues botigues d’Olot per valor de 800 euros
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència
- El nen que va idear el fitxatge de Ter Stegen pel Girona abans que ningú l’imaginés
- El fill petit de Míchel debuta a Primera amb l'Elx
- L’Exèrcit busca 71 soldats professionals per al regiment de Sant Climent Sescebes
- Rescaten tres excursionistes a Setcases que no podien avançar per la neu i el torb
- Absolts de donar una pallissa a tres joves perquè les víctimes diuen ara que no recorden res