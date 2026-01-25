Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
RodaliesnevadesMinneapolisAsprillaValentino Rossiagenda Girona
instagramlinkedin

Almenys 34 ferits lleus i 200 evacuats per una fuita de monòxid de carboni al poliesportiu Puigcerdà

El SEM ha activat 10 ambulàncies per atendre 34 afectats en estat lleu

Poliesportiu de Puigcerdà

Poliesportiu de Puigcerdà / Arxiu

Redacció

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han desplaçat aquest diumenge a la tarda 5 dotacions al Club Poliesportiu de Puigcerdà per revisar les instal·lacions i prendre mesures arran d’una possible fuita de monòxid de carboni, després que s'activés una alarma. S'han desallojtat unes 200 persones i se les ha acompanyat a una pista annexa per ser valorades, segons han informat Bombers pocs minuts abans de les 7 de la tarda.

Bombers ha rebut l'avís a les 17.22h. Com a mesura preventiva, s’ha evacuat la planta baixa i al primer pis de l’equipament, sense que constin ferits. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat 10 ambulàncies per atendre 34 afectats en estat lleu. Una menor ha estat traslladada en estat lleu a l’Hospital de Cerdanya.

Notícies relacionades

Davant la incidència, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla PROCICAT, mentre els operatius d’emergència es mantenien a mitja tarda al lloc dels fets, on realitzaven mesures de concentració de gas i ventilació de les instal·lacions per garantir la seguretat de l'equipament esportiu abans de permetre el retorn de l'activitat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents