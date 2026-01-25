Protecció Civil desactiva l'alerta per nevades però manté la de fort vent
S'esperen ratxes de més de 72km/h al Penedès i el Tarragonès
ACN
Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (Neucat), que passa a fase de prealerta, però ha decidit mantenir la del pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat), davant de la previsió de ventades intenses arreu del país fins dilluns al migdia. S'esperen ratxes que poden superar els 72 quilòmetres per hora, especialment al Penedès i al Tarragonès. El vent serà de component oest.
Pel que fa a la neu, es manté la situació de prealerta perquè s'esperen nevades al nord-oest del país, que podran anar acompanyades de torb. Es podrien superar els 10 centímetres de gruix a partir de la cota 900 al Pallars Sobirà, la Vall d'Aran i la Cerdanya. La situació ha millorat respecte de dissabte i ja no hi ha afectacions a les carreteres per neu, tot i que la carretera C-28 està tancada al port de la Bonaigua per risc d'allaus.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut des de l'inici de la pertorbació almenys 1.260 trucades relacionades vinculades al temporal de neu i pluja, tot i que les darreres hores no s'han rebut avisos. Els Bombers de la Generalitat no han fet intervencions destacables relacionades amb les nevades, tot i que les últimes 24 hores han rebut prop de 150 avisos.
- Enxampen dues dones mentre carregaven al cotxe productes robats de dues botigues d’Olot per valor de 800 euros
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència
- El nen que va idear el fitxatge de Ter Stegen pel Girona abans que ningú l’imaginés
- El fill petit de Míchel debuta a Primera amb l'Elx
- L’Exèrcit busca 71 soldats professionals per al regiment de Sant Climent Sescebes
- Rescaten tres excursionistes a Setcases que no podien avançar per la neu i el torb
- Absolts de donar una pallissa a tres joves perquè les víctimes diuen ara que no recorden res