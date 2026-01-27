La família de la nena que el pare es va endur a Itàlia assegura que la menor torna al Prat amb la mare
L'entorn de la menor dona les gràcies al consistori i a l'equip d'advocats que ha dut el cas
La família de la nena del Prat de Llobregat que el pare es va endur a Itàlia ha assegurat en un missatge a les xarxes socials que la menor torna amb la mare. "La Gina torna al Prat amb la seva mare, la Laia! Una notícia que totes esperàvem", ha afirmat l'entorn de la menor, que ha aprofitat el missatge per agrair el "suport institucional" de l'Ajuntament del Prat i la resta d'administracions, així com la tasca de l'equip d'advocats que ha tractat el cas. També ha agraït la "solidaritat de centenars de persones i d'entitats veïnals, educatives, culturals i socials del Prat i de més enllà de la ciutat". A finals de l'any passat, els Carabinieri van trobar a Vitulazio la nena, que el pare no havia tornat a temps a la mare.
Els Mossos van comprovar que l'home havia fet moviments patrimonials i vendes d'actius i van considerar molt possible que volgués fugir amb la filla. Per això van fer accions per determinar on era el pare, de nacionalitat argentina, i pel fet que tenia família a Itàlia i al país sud-americà van considerar que podria estar en un d'aquests dos indrets.
Van activar, així, el protocol de col·laboració policial europea Sirene, a partir del qual els Carabinieri van acabar trobant la nena el 23 de desembre. Des d'aleshores la menor ha estat sota custòdia de les autoritats italianes.
- El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
- «El matrimoni té data de caducitat, que es trenqui és part de la vida»
- Interior proposa sancionar un bomber, destinat al parc de Lloret, per missatges masclistes
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Mercadona compra més d'11 milions de quilos de pomes gironines
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- El caos de Rodalies, en directe
- Girona-Getafe: Vitor Reis evita un bon disgust (1-1)