Detingut un home de 49 anys com a presumpte autor de la mort violenta d'un altre home

Els fets s'ha produït pels voltants de les 05.30 hores en una baralla a l'interior d'un domicili

Pla de detall del lateral d'un dels nous vehicles dels Mossos d'Esquadra presentats al Complex Egara, el dia 11 de novembre de 2021. (Horitzontal)

Pla de detall del lateral d'un dels nous vehicles dels Mossos d'Esquadra presentats al Complex Egara, el dia 11 de novembre de 2021. (Horitzontal) / ACN

ACN

Sabadell

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 49 anys com a presumpte autor de la mort violenta d'un altre home a Sabadell. Els fets s'han produït pels voltants de les 05.30 hores de la matinada d'aquest dissabte quan s'ha rebut l'avís d'una baralla a l'interior d'un domicili de la cocapital del Vallès Occidental.

Agents de Mossos d'Esquadra, juntament amb efectius de la Policia Local, s'han desplaçat a la zona i han trobat el cos sense vida d'un home que presentava evidents signes de violència. Al mateix lloc de l'incident també han localitzat un altre home, que ha quedat detingut per la seva presumpta relació amb la mort. La DIC de la Regió Policial Metropolitana Nord ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies del succés.

El cas està sota secret de les actuacions.

