Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agenda GironaSpar GironaGirona FCBàsquet GironaGirona ciutatComarques
instagramlinkedin

Detingut un home de 49 anys com a presumpte autor de la mort violenta del seu pare

Els fets s'ha produït pels voltants de les 05.30 hores en una baralla a l'interior d'un domicili

Porta d’entrada de l’edifici on han passat els fets.

Porta d’entrada de l’edifici on han passat els fets. / ACN

ACN

Sabadell

Els Mossos d'Esquadrahan detingut un home de 49 anys com a presumpte autor de la mort violenta del seu pare a Sabadell, segons ha pogut saber l'ACN. Els fets s'han produït pels voltants de les 05.30 hores de la matinada d'aquest dissabte en un immoble ubicat al número 8 del carrer Tibet de la ciutat, al barri dels Merinals. La policia ha rebut l'avís d'una baralla a l'interior d'un domicili i agents dels Mossos, juntament amb efectius de la Policia Local, s'han desplaçat al punt i han trobat el cos sense vida d'un home que presentava evidents signes de violència. Al mateix lloc de l'incident també han localitzat el seu fill, que ha quedat detingut per la seva presumpta relació amb el crim.

L’edifici on ha tingut lloc el succés està ubicat en una àrea nova del barri, a tocar del parc de Can Gambús. 

Notícies relacionades

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord dels Mossos ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies del succés.El cas està sota secret de les actuacions.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Calcetes i sostens han d’anar de conjunt o, com a mínim, ser del mateix color»
  2. L’estació d’esquí catalana que s’ha convertit en el refugi d’hivern d’un presentador molt conegut
  3. Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
  4. Així queden els encreuaments en la fase final de la Champions League: quadre, equips classificats i possibles rivals del Barça, Reial Madrid i Atlètic
  5. Mor un veí de la Vall d'en Bas de 40 anys en un accident de moto a Manresa
  6. Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar
  7. Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
  8. L'empresa Domo de Blanes entra en concurs de creditors i atura la producció

El Real Oviedo - Girona, en imatges

El Real Oviedo - Girona, en imatges

Lloret de Mar crea un aparador digital per reforçar els esdeveniments estratègics

Lloret de Mar crea un aparador digital per reforçar els esdeveniments estratègics

Els documents d’Epstein recullen un pagament de 1.050 dòlars i dos paquets a nom de José María Aznar

Els documents d’Epstein recullen un pagament de 1.050 dòlars i dos paquets a nom de José María Aznar

El PP acusa a Girona els governs català i espanyol de "mentir i ocultar informació" sobre l'estat de les infraestructures

El PP acusa a Girona els governs català i espanyol de "mentir i ocultar informació" sobre l'estat de les infraestructures

El càmping Illa Mateua dona 23.000 euros a Càritas de l’Escala

El càmping Illa Mateua dona 23.000 euros a Càritas de l’Escala

Recullen 30 quilos de deixalles del riu Ter al seu pas per Girona en poc més d'una hora

Recullen 30 quilos de deixalles del riu Ter al seu pas per Girona en poc més d'una hora

La gironina Kave Home dispara la facturació fins als 321 milions i prepara el salt a Bèlgica i Portugal

La gironina Kave Home dispara la facturació fins als 321 milions i prepara el salt a Bèlgica i Portugal

Firestoc de Banyoles s'allargarà fins aquest diumenge

Firestoc de Banyoles s'allargarà fins aquest diumenge
Tracking Pixel Contents