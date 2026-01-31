Els Bombers criden a evitar les activitats a la muntanya aquest diumenge pel risc d'allaus
Hi ha perill 3 a tots els Pirineus i 2 als Prepirineus
Gerard Artigas (ACN)
Els Bombers de la Generalitat han fet una crida a evitar les sortides i activitats a la muntanya aquest diumenge per l'elevat risc d'allaus als Pirineus, on aquest diumenge hi haurà perill 3 a les comarques d'alta muntanya i risc 2 als Prepirineus. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), el sergent del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers Pere Palaugumà ha assegurat que preveuen afluència de gent a la muntanya per a diumenge i ha demanat "ser curosos amb totes les mesures de seguretat".
"Recomanem a la gent que s'ho miri, a la zona on pensa sortir i a les cotes que pensa esquiar i, evidentment, anar ben protegits", ha recomanat. Una allau pot ser fatal i les muntanyes tenen ara mateix neu ventada, una capa de neu que s'ha dipositat sobre la que ja hi havia i que "segurament no està ben cohesionada", ha avisat.
En cas de trobar-se sorprès per una allau, Palaugumà ha recomanat "intentar nedar" per quedar tan a prop de la superfície com es pugui i tenir en compte que una persona és "un petit objecte enmig d'una gran massa" en moviment que pot provocar "lesions molt greus". Ser víctima d'una allau "vol dir que s'han fet bastants coses malament", ha indicat.
Cal portar el detector de víctima d'allaus, la pala i la sonda per facilitar la localització i si hi ha un risc elevat, com és el cas d'aquest cap de setmana, "no exposar-se a aquest risc". El perill afecta tant zones esquiables com rutes de senderisme de muntanya, per la qual cosa s'aconsella no fer grups grans, anar un per un i evitar les zones més carregades de neu.
