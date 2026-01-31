Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agenda GironaSpar GironaGirona FCBàsquet GironaGirona ciutatComarques
instagramlinkedin

Els Bombers criden a evitar les activitats a la muntanya aquest diumenge pel risc d'allaus

Hi ha perill 3 a tots els Pirineus i 2 als Prepirineus

Els Bombers criden a evitar les activitats a la muntanya aquest diumenge pel risc d'allaus

Els Bombers criden a evitar les activitats a la muntanya aquest diumenge pel risc d'allaus / ACN

Gerard Artigas (ACN)

Barcelona

Els Bombers de la Generalitat han fet una crida a evitar les sortides i activitats a la muntanya aquest diumenge per l'elevat risc d'allaus als Pirineus, on aquest diumenge hi haurà perill 3 a les comarques d'alta muntanya i risc 2 als Prepirineus. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), el sergent del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers Pere Palaugumà ha assegurat que preveuen afluència de gent a la muntanya per a diumenge i ha demanat "ser curosos amb totes les mesures de seguretat".

"Recomanem a la gent que s'ho miri, a la zona on pensa sortir i a les cotes que pensa esquiar i, evidentment, anar ben protegits", ha recomanat. Una allau pot ser fatal i les muntanyes tenen ara mateix neu ventada, una capa de neu que s'ha dipositat sobre la que ja hi havia i que "segurament no està ben cohesionada", ha avisat.

En cas de trobar-se sorprès per una allau, Palaugumà ha recomanat "intentar nedar" per quedar tan a prop de la superfície com es pugui i tenir en compte que una persona és "un petit objecte enmig d'una gran massa" en moviment que pot provocar "lesions molt greus". Ser víctima d'una allau "vol dir que s'han fet bastants coses malament", ha indicat.

Notícies relacionades

Cal portar el detector de víctima d'allaus, la pala i la sonda per facilitar la localització i si hi ha un risc elevat, com és el cas d'aquest cap de setmana, "no exposar-se a aquest risc". El perill afecta tant zones esquiables com rutes de senderisme de muntanya, per la qual cosa s'aconsella no fer grups grans, anar un per un i evitar les zones més carregades de neu.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Calcetes i sostens han d’anar de conjunt o, com a mínim, ser del mateix color»
  2. Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar
  3. L’estació d’esquí catalana que s’ha convertit en el refugi d’hivern d’un presentador molt conegut
  4. Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
  5. Així queden els encreuaments en la fase final de la Champions League: quadre, equips classificats i possibles rivals del Barça, Reial Madrid i Atlètic
  6. Mor un veí de la Vall d'en Bas de 40 anys en un accident de moto a Manresa
  7. L'empresa Domo de Blanes entra en concurs de creditors i atura la producció
  8. Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest

L’OCU ho deixa clar: aquestes són les úniques pizzes de supermercat que aproven en nutrició

L’OCU ho deixa clar: aquestes són les úniques pizzes de supermercat que aproven en nutrició

Els Bombers criden a evitar les activitats a la muntanya aquest diumenge pel risc d'allaus

Els Bombers criden a evitar les activitats a la muntanya aquest diumenge pel risc d'allaus

Míchel: «Hem fet massa poc per guanyar el partit»

Míchel: «Hem fet massa poc per guanyar el partit»

La Policia de Llançà enxampa dos individus talant il·legalment llentiscle a Cap Ras

La Policia de Llançà enxampa dos individus talant il·legalment llentiscle a Cap Ras

Roberto Íñiguez: "Sabem que és un partit difícil i haurem de donar el millor"

Roberto Íñiguez: "Sabem que és un partit difícil i haurem de donar el millor"

Augmenten les limitacions temporals de velocitat a la xarxa ferroviària de Girona

Augmenten les limitacions temporals de velocitat a la xarxa ferroviària de Girona

Oriol Cardona, plata a Boí Taüll i avís seriós abans de Milà-Cortina: "El treball ja està fet"

Oriol Cardona, plata a Boí Taüll i avís seriós abans de Milà-Cortina: "El treball ja està fet"

L'afluència de públic a l'Ikea de Girona provoca un caos circulatori per segon dissabte consecutiu

L'afluència de públic a l'Ikea de Girona provoca un caos circulatori per segon dissabte consecutiu
Tracking Pixel Contents