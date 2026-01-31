Les ratxes de vent freguen els 140 km/h a l'extrem nord de l'Empordà
Protecció Civil demana limitar activitats a l'exterior tant a la vora del mar com a la muntanya
ACN
El temporal de mestral ha entrat amb força aquest dissabte a Catalunya i les ratxes de vent freguen els 140 km/h en punts del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i extrem nord de l'Empordà. A les 9.00 hores, destaquen cops de vent com els 137 km/h de la Riba, els 136,4 km/h de Portbou-coll dels Belitres, els 134 km/h de la Sénia, els 132 km/h de l'Hospitalet de l'Infant, els 125 km/h de Miami Platja, els 122 km/h del Perelló o els 120,2 km/h de Mas de Barberans, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Meteoclimatic.
Protecció Civil demana limitar activitats a l'exterior tant a la vora del mar com a la muntanya i l'AP-7 està restringida a vehicles articulats entre Cambrils i l'Ampolla.
En paral·lel, també hi ha un carril tallat en cada sentit a l'AP-7 a Mont-roig del Camp per la caiguda d'arbres a la via, segons ha detallat el Servei Català de Trànsit (SCT). Les ratxes de vent violent també s'han aproximat o superat els 100 km/h en altres poblacions com Almoster (113 km/h), Ulldecona (112 km/h), el Vendrell (105 km/h), Riudoms (100 km/h), Riudecanyes (95,8 km/h), Constantí (91,8 km/h) o Tarragona-Fortí de Sant Jordi (90 km/h). Protecció Civil manté en alerta el pla Ventcat a una trentena de comarques, amb especial incidència a l'Ebre, Camp de Tarragona, Penedès i prelitoral central.
Les comarques amb risc més elevat de ratxes molt fortes de mestral fins al migdia són el Montsià, Baix Ebre, Baix Camp, Alt Camp, Tarragonès, Baix Penedès, Alt Penedès, Anoia i Baix Llobregat, avisa l'SMC. Protecció Civil demana a la ciutadania tenir especial precaució en els desplaçaments i en les activitats a l'aire lliure, i consultar l'estat de les carreteres i la previsió meteorològica. També es recomana assegurar o retirar elements de façanes, terrasses i balcons que puguin caure, així com evitar situar-se en zones arbrades o en espais amb elements inestables com cartells, murs o altres estructures susceptibles de desprendre's.
Risc marcat d'allaus
Al Pirineu, es podrà donar el fenomen del torb -en especial durant la primera meitat del dia- mentre que el risc d'allaus segueix sent marcat (3 en una escala de 5) a molts sectors com l'Aran-Franja Nord Pallaresa, Ribagorçana-Vall Fosca, Pallaresa, Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. Cal evitar les activitats fora de les zones controlades i de les pistes d'esquí. La nevada s'ha reactivat aquest dissabte al Pirineu Occidental i es poden acumular gruixos de neu superiors als 20 centímetres per sobre dels 1.400 metres a la Vall d'Aran. La cota de neu pot baixar fins als 800 metres, però generalment estarà als 1.200 metres al llarg de la jornada.
- «Calcetes i sostens han d’anar de conjunt o, com a mínim, ser del mateix color»
- L’estació d’esquí catalana que s’ha convertit en el refugi d’hivern d’un presentador molt conegut
- Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
- Així queden els encreuaments en la fase final de la Champions League: quadre, equips classificats i possibles rivals del Barça, Reial Madrid i Atlètic
- Mor un veí de la Vall d'en Bas de 40 anys en un accident de moto a Manresa
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar
- Guerra oberta a ERC de Girona: 'Ara toca imposar un president de la secció local de Girona que viu a Salt