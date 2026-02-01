Dos detinguts després de ser enxampats amb 60 quilos de marihuana amagats en un camió a l'AP-7
Els arrestats formaven part d'un grup criminal que utilitzava una nau a la Selva del Camp com a magatzem per a la droga
ACN
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat dos homes a l'AP-7 a Tarragona per transportar 60 quilos de marihuana amagats en un camió. La droga, que estava envasada al buit, viatjava oculta en un doble fons a la zona de càrrega i tindria un valor aproximat de 120.000 euros al mercat il·legal, una quantitat que podria duplicar-se en la seva distribució a altres països europeus. Els arrestats formaven part d'un grup criminal que utilitzava una nau a la Selva del Camp (Baix Camp) com a magatzem per a la droga. Els dos detinguts, de 41 i 44 anys, van passar ahir dissabte a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal i contra la salut pública.
La investigació policial es va centrar en la nau de la Selva del Camp, on es van detectar diversos moviments sospitosos de vehicles i persones. Va ser el dijous 29 de gener al migdia quan es va veure tres homes baixar d'una furgoneta i d'un turisme, que poc després van marxar plegats amb la furgoneta. Seguidament, de la nau va sortir un camió amb un remolc -canviat ràpidament per un altre- i els agents de Mossos van seguir el vehicle fins que aquest es va incorporar a l'AP-7. El camió va ser interceptat a l'altura del quilòmetre 247, dins el terme de Tarragona i a tocar de la sortida 33. Els agents van identificar el conductor i l'acompanyant, que van oferir respostes evasives i incoherents sobre la càrrega que transportaven.
En obrir el remolc, la paret posterior presentava signes clars de manipulació, amb una diferència de més de 50 centímetres entre la llargada exterior i interior. Els Bombers de la Generalitat van ser els encarregats d'obrir el doble fons i es van localitzar quatre fardells amb un total de 58 bosses que contenien 60 quilos de cabdells de marihuana envasats al buit. Aquell mateix vespre, agents de la Unitat d'Investigació de Reus van efectuar una entrada i escorcoll a la nau de la Selva del Camp, on van decomissar documentació personal vinculada al grup criminal, així com inhibidors de freqüència i rastrejadors GPS.
