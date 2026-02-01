Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tres ferits en l'incendi d'una masia a Figueres

El menjador de l'habitatge ha cremat completament

Incendi a Figueres

Incendi a Figueres / BOMBERS DE LA GENERALITAT

Núria León

Un incendi de xemeneia al Mas de Sant Pau de la Calçada a Figueres ha deixat tres persones ferides aquest diumenge. Segons han explicat els bombers a aquest diari, l'avís es va rebre a les 3.16hper un incendi en una masia de planta baixa més dos pisos. Una vegada els serveis d'emergència van arribar al lloc, el foc estava afectant ambé el menjador, que cremava completament.

Les tres persones que hi havia a l'habitatge van sortir pel seu propi peu, però segons les primeres informacions una ha estat traslladada a l'Hospital Vall d'Herbon de Barcelona i les altres dues a l'Hospital de Figueres. Els Bombers hi van treballar amb fins a quatre dotacions.

