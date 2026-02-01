Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tres intoxicats, dos d'ells greus, per monòxid de carboni en una casa de Sant Gregori

El SEM ha traslladat els afectats a l'Hospital de Palamós

Una ambulància en una imatge d'arxiu.

Una ambulància en una imatge d'arxiu. / DdG

ACN

Sant Gregori

Tres persones han resultat intoxicades, dues de les quals de gravetat, aquest dissabte per monòxid de carboni a Sant Gregori. Segons ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), es tracta d'un home i d'una dona que han traslladat en estat greu a l'Hospital de Palamós (Baix Empordà) i d'un segon home en estat menys greu, que també ha estat hospitalitzat.

Els Bombers de la Generalitat han activat una dotació per atendre l'avís, han revisat la casa afectada, hi han fet lectures de monòxid i l'han ventilat. El SEM ha mobilitzat quatre ambulàncies.

