Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte
La inauguració va ser el seu fracàs
A. T. B.
Quan decidim obrir un local i tenim treballadors a càrrec nostre hem de ser legals. I amb legals vull dir que hem de donar-los els drets que els pertoquen. I el primer és fer-los el contracte i donar-los d'alta al Règim General de la Seguretat Social. Però es veu que no tothom ho té clar! Un home a Saragossa va obrir un bar. Per a inaugurar-lo va donar moltes veus. Aquestes van ser tan grans que en aquesta inauguració es van presentar inspectors de treball i la policia. El propietari xinès H.F. ha acceptat una condemna de sis mesos de presó per tenir 9 dels seus 20 treballadors sense contracte.
El propietari del local ha admès el seu delicte
Així es desprèn de l'acord subscrit entre el ministeri fiscal i el seu advocat defensor, el lletrat Juan Carlos Macarrón, i que també recull el pagament d'una multa de 1.440 euros a raó de vuit euros al dia durant sis mesos. En qualsevol cas és un import infinitament inferior al que va haver d'abonar al seu dia per la sanció administrativa derivada d'aquesta inspecció, que es va desenvolupar el 24 de maig de 2024. I és que van ser 55.000 euros que, això sí, se li van rebaixar per pagament immediat.
Inicialment, la Fiscalia sol·licitava fins a sis anys de presó, tres anys de presó per un delicte contra els drets dels treballadors i tres anys més de presó per un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers. En qualsevol cas no ingressarà a la presó perquè el tribunal adscrit a la Secció Sexta, presidit per la magistrada Pilar Lahoz, va acordar la suspensió de la condemna. La causa l'ha dirigit el Jutjat d'Instrucció número 10 de Saragossa.
