Localitzat el cos sense vida de la dona desapareguda a Màlaga
Els desallotjats a Andalusia pels efectes de la borrasca Leonardo ascendeixen a més d’11.000. La comunitat conté l’alè davant l’arribada avui d’una nova tanda de pluges.
J. ALONSO / F. EXTREMERA / V. RAFFIO
Agents de la Guàrdia Civil van trobar ahir, poc després de la una de la tarda, el cos sense vida de Carolina Casado, de 45 anys, que seguia desapareguda des de la tarda de dimecres. Havia sigut vista per última vegada en aigües del riu Turvilla, a l’altura de Sayalonga (Màlaga), on vivia. Passejava amb dos gossos i la seva parella va alertar que havia perdut contacte visual amb ella a l’haver caigut al riu un dels gossos i haver-se tirat a rescatar-lo. El cos de la dona va ser localitzat a un quilòmetre de distància d’on va desaparèixer.
Ahir la jornada va continuar sent plujosa, tot i que amb menys força. "Això no s’ha acabat. Encara ens queden episodis de pluja i fins dimecres no sembla que hagi de parar. La clau està en quines pluges tindrem. Si són molt intenses, serà molt preocupant", va advertir el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, des de Huétor Tájar, un dels municipis de Granada més afectats per la borrasca Leonardo. Aquesta previsió de més precipitacions és el motiu que es mantinguin bona part dels desallotjaments.
De fet, més d’11.000 persones han hagut de deixar casa seva a Andalusia com a conseqüència dels efectes de la borrasca Leonardo, que ha deixat zones inundades o aïllades i nombroses infraestructures fetes malbé. A més d’embassaments a vessar i rius en perill de desbordar. Així, el Guadalquivir es va desbordar en diferents punts de la província de Còrdova, inclosa la capital, després d’augmentar el seu cabal fins a superar els 5,5 metres, més del doble del nivell que marca l’alerta roja (2,5 metres).
La Junta manté una sèrie de zones prioritàries d’actuació. En primer lloc, la serra de Grazalema, on els geòlegs estan analitzant els efectes de l’obturació de l’aqüífer. També es manté la màxima preocupació a l’entorn de Jerez pel desembassament dels pantans gaditans d’Arcos i Bornos, a Granada i l’entorn de Cazorla a Jaén. "En molts punts d’Andalusia, embassaments rius i rierols estan al màxim", va incidir Moreno.
El president andalús va remarcar que la prioritat és "salvar vides", però alhora va apuntar que ja s’estan realitzant estimacions i càlculs de l’impacte econòmic de les destrosses, només en carreteres els càlculs del Govern andalús situen els danys en més de 500 milions d’euros.
Per avui, l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha emès un nou avís davant l’arribada de la borrasca Marta a la península Ibèrica. Segons adverteix l’entitat, després del pas de la borrasca Leonardo, s’espera per avui l’arribada de nous fronts que descarregaran amb força al sud peninsular. Els meteoròlegs adverteixen que aquest fenomen deixarà pluges abundants en zones on ja ha caigut molta aigua en els últims dies i, per tant, això incrementarà el risc d’inundacions i desbordaments. S’esperen precipitacions al vessant atlàntic i amb menor probabilitat a l’entorn mediterrani. Els xàfecs podrien ser localment forts en sistemes muntanyosos com les Bètiques, el Sistema Central i el Pirineu, així com a Galícia. Per a aquesta jornada s’esperen fortes ratxes de vent i temporal marítim que podria deixar onades de fins a vuit metres a les Balears i Galícia.
A Catalunya
A Catalunya, la borrasca Marta portarà sobretot vent. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat diversos avisos grocs per vent en una desena de comarques catalanes, inclosa la de Barcelona, davant el risc de ratxes de més de 70 quilòmetres per hora. Protecció Civil demana a la població que resideix a les zones afectades extremar precaucions mentre duri aquest episodi. Al principi, els meteoròlegs apunten que el període de màxima intensitat serà el matí d’avui.
