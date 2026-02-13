Absentisme crònic i avisos ignorats: la justícia condemna els pares després de quatre cursos
L’absentisme es va allargar del curs 2020-21 al 2023-24, amb pics del 100% d’inassistència i una condemna de 3 mesos de presó (pena suspesa) si no delinqueixen durant 2 anys
A Espanya, l’escolarització és obligatòria entre els 6 i els 16 anys. Però no n’hi ha prou amb estar matriculat: la norma parteix de la idea que el menor ha d’assistir regularment a classe. Quan les absències són reiterades i injustificades, es considera absentisme escolar, i pot activar intervencions del centre, serveis socials i, si el cas es cronifica, fins i tot vies judicials.
La responsabilitat dels pares i el marc legal
El control de l’assistència forma part dels deures legals inherents a la pàtria potestat. En aquest cas, la justícia entén que els progenitors no van aturar una situació d’absentisme greu i sostingut. El procediment ha acabat amb una condemna per delicte d’abandonament de família, en la modalitat d’absentisme escolar.
El cas real: condemna de 3 mesos (suspesa) després d’admetre els fets
Els pares van comparèixer al Jutjat Penal 1 d’Ourense, van reconèixer els fets i van acceptar una sentència de conformitat. Com que no tenien antecedents, la pena acordada és de tres mesos de presó, però queda suspesa amb una condició: que cap dels dos cometi cap delicte durant dos anys.
Què va passar exactament: quatre cursos d’absències injustificades
El primer curs que es detalla és el 2020-21, quan el menor estava a 6è de Primària en un centre de la província d’Ourense. Segons els fets provats, durant els dos primers trimestres va faltar de manera injustificada amb un 100% d’inassistència al setembre i a l’octubre, un 71% al novembre i un 65% al desembre. La situació no va millorar a l’inici del 2021: al gener, febrer i març, les faltes van tornar a arribar al 100%.
El curs següent (2021-22) ja estava matriculat a Secundària en un institut d’Ourense, i l’absentisme va continuar sense justificació: el setembre de 2021 va acumular un 45% d’absències; a l’octubre, un 21%; al novembre, un 17%, i al desembre, un 34%. Als trimestres següents, els percentatges es van mantenir elevats: 38% el gener de 2022, 26% al febrer, 30% al març, 36% a l’abril, 27% al maig i 42% al juny.
Al curs 2022-23, el menor seguia al mateix nivell d’ESO i els registres tornen a reflectir absències injustificades: 27% al setembre, 49% a l’octubre, 37% al novembre, 39% al desembre i 44% al gener. Després, l’absentisme es va situar en 26% al febrer i 39% al març, va marcar un 29% a l’abril, va baixar al 15% el maig de 2023, però va tornar a pujar fins al 34% al juny.
Finalment, al curs 2023-24, amb el noi a 2n d’ESO, l’absentisme del setembre ja era del 43%. A més, va ser escolaritzat en un altre institut i també allà va acumular faltes sense justificar: 7% a l’octubre, 66% al novembre i 72% al desembre.
Avisos i seguiment: però el problema es va allargar
La Fiscalia remarca que tant el personal docent dels centres on el menor va acumular les faltes com els serveis socials municipals van contactar amb els pares per informar-los que l’assistència era obligatòria. Tot i això, la situació es va prolongar durant quatre cursos, fins al punt d’acabar als tribunals.
