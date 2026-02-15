Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
El Ministeri Fiscal acusa tres persones de Terrassa d’un delicte d’alçament de béns per evitar que la constructora cobrés, amb un deute de gairebé 87.000 euros
Les obres de construcció en diversos immobles situats a Das són l’origen d’un procediment penal que ha acabat amb petició de penes de presó per als 3 administradors d’una mercantil de Terrassa. La fiscalia els acusa d’un delicte d’alçament de béns després d’haver deixat impagades factures per valor de 86.986,17 euros i d’haver desplegat, presumptament, una estratègia per evitar que la constructora cobrés.
Els fets es remunten a l’any 2008, quan els administradors solidaris d’una societat mercantil van encarregar a una empresa constructora treballs en uns immobles a la població de Das. Les obres es van executar i van generar tres factures principals, per valor de 66.253,76 euros, 18.378,60 euros i 853,81 euros. El total ascendia a més de 85.000 euros, quantitat que es va formalitzar mitjançant pagarés amb venciments entre juliol i novembre de 2008, però cap d’aquests imports va ser finalment abonat.
Quan l’empresa constructora va intentar cobrar, es va trobar amb un escenari patrimonial que, segons la Fiscalia, havia estat deliberadament desmantellat. El nucli de l’acusació no és l’impagament en si, sinó el que va passar mentre el deute estava vigent. En el moment d’encarregar les obres, els administradors disposaven de tres fons d’inversió amb 126.353,71 euros en total. Aquests fons van ser cancel·lats entre setembre i desembre de 2008, coincidint amb els venciments dels pagarés. Paral·lelament, es van produir diversos moviments de capital rellevants que, segons el Ministeri Fiscal, van deixar sense contingut real els comptes des d’on s’hauria d’haver atès el pagament del deute.
A més a més, els acusats van constituir, el 19 de gener de 2009, una hipoteca per import de 175.000 euros amb Caixa Sabadell sobre les quatre finques vinculades als immobles de Das, però el crèdit hipotecari no es va destinar a pagar el deute amb la constructora.
Un cobrament simbòlic: 85,89 euros
Davant l’impagament, l’empresa perjudicada va interposar un procediment de judici canviari que va derivar en execució judicial. El resultat econòmic va ser pràcticament nul: només es van poder embargar 85,89 euros l’any 2010. És a dir, d’un deute proper als 87.000 euros, es va recuperar menys del 0,1%.
La Fiscalia qualifica els fets com un delicte d’alçament de béns (article 257 del Codi Penal), que castiga qui, amb coneixement d’un deute, oculta o despatrimonialitza els seus béns per impedir l’acció dels creditors.
Per aquests fets, el ministeri fiscal sol·licita per a cadascun dels acusats tres anys de presó, vint mesos de multa amb quota diària de 20 euros i el pagament de la responsabilitat civil (86.986,17 euros més interessos).
El judici se celebrarà el dimarts vinent, dia 17 de febrer, a la secció tercera de l’Audiència de Barcelona.
