Cinc morts i cinc ferits lleus en un incendi a un bloc de pisos de Manlleu
Les cinc víctimes s'han localitzat en un traster al terrat de l'edifici
Cinc joves han mort i cinc persones més han resultat ferides lleus en un incendi que ha tingut lloc aquest dilluns a la nit en un bloc de pisos del carrer Montseny de Manlleu (Osona). Segons han explicat els Bombers, el foc s'ha originat en un traster al terrat d'un bloc de cinc alçades i, per motius que es desconeixen, les persones que eren dins no n'han pogut sortir. Els Bombers han apagat l'incendi en poc menys de mitja hora i han trobat les cinc persones mortes a l'interior de la construcció. Pel que fa als cinc ferits lleus, quatre han rebut l'alta després de ser atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), mentre que el cinquè no ha volgut ser traslladat a cap centre sanitari.
Els Bombers han rebut l'avís del succés cinc minuts abans d'un quart de deu de la nit. Diversos residents han trucat al 112 avisant de l'incendi al pis superior i la presència de fum a l'escala. En un primer moment s'havia informat que el traster on han tingut lloc els fets havia estat habilitat com a habitatge, però els Mossos ho han descartat, i apunten que es tractaria d'un local, on les víctimes no vivien.
Tretze dotacions s'han desplaçat a l'indret i quan han arribat l'edifici estava totalment desallotjat. Dos bombers han localitzat i apagat l'incendi, que s'ha donat per extingit poc abans de tres quarts de deu. Al mateix temps, s'ha localitzat la primera víctima, una persona en situació d'aturada cardiorespiratòria.
Els efectius del cos han continuat la recerca de persones i han trobat les altres quatre víctimes. El SEM ha activat onze ambulàncies i dos equips de suport psicològic, però no s'ha pogut fer res per salvar la vida de les víctimes.
La Unitat d’Investigació dels Mossos d'Esquadra, amb el suport de diverses patrulles de seguretat ciutadana s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les causes del sinistre. Per la seva part, la Policia Local ha prestat suport immediat als veïns que han sortit de l'edifici, alarmats pel fum de l'escala.
La comitiva judicial ha arribat cap a dos quarts de dues de la matinada per fer l'aixecament dels cadàvers. A un quart de tres de la matinada els vehicles de la funerària han marxat amb els cossos i els serveis d'emergència han començat a desmuntar els equips instal·lats per atendre l'emergència. A la mateixa hora s'ha permès als veïns tornar als seus domicilis, atès que l'edifici no presenta problemes de seguretat.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, a més de la delegada del Govern a la Catalunya Central, Èlia Tortolero, i l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, s'han desplaçat fins al lloc del sinistre.
El líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha lamentat la "tragèdia terrible" a través de la xarxa social X i ha donat el condol a les famílies de les víctimes i a la població de Manlleu.
L'Ajuntament de Manlleu informa que les víctimes mortals són cinc joves
L'Ajuntament de Manlleu ha informat que les cinc víctimes mortals en l'incendi en un bloc de pisos aquest dilluns a la nit són joves. El consistori ha expressat el més profund condol per la pèrdua i s'ha solidaritzat amb les famílies i persones properes a les víctimes "oferint-los el suport institucional i humà necessari". El consistori decretarà tres dies de dol i les banderes onejaran a mig pal en senyal de respecte i record a les víctimes i farà un minut de silenci aquest dimarts a les 19.00 hores davant l'Ajuntament. El consistori ha agraït també la taca i la professionalitat dels cossos d'emergència, bombers, serveis sanitaris, forces de seguretat i persones voluntàries que hi han intervingut.
"Acabat d'arribar a casa, no hi ha paraules per descriure tant de dolor", ha expressat l'alcalde del municipi, Arnau Rovira. El batlle ha mostrat també el seu agraïment a tots els serveis i voluntaris que han intervingut en les tasques derivades del foc.
Illa i Parlon expressen el seu condol
Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat "commocionat" per la mort de cinc persones en aquest incendi i ha expressat el seu condol a familiars i amistats. Ha desitjat també una ràpida recuperació a les persones ferides i ha mostrat tot el seu suport a l'alcalde, així com l'agraïment als serveis d'emergències per la seva tasca.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha expressat també el seu condol a les víctimes i l'agraïment als serveis d'emergències. Parlon es va desplaçar a Manlleu aquesta nit "per donar suport a l'alcalde i els regidors de l'Ajuntament".
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Els docents amenacen de deixar de fer sortides i colònies fins que Educació els escolti
- Espectacular accident a l'Empordà: sis ferits evacuats al Trueta
- Alerta amb la balisa V-16: la nova “moda” que està provocant confusió, multes i fins i tot fraus
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Busquen una dona de 45 anys desapareguda des de fa 10 dies a Blanes
- Junts prepara una gira de Puigdemont per Catalunya com a 'revulsiu
- Guanya 1 milió amb un “rasca”… i la jutgessa l’obliga a compartir-lo per un pacte de paraula