Cinc ferits més
Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
Cinc persones més han resultat ferides lleus
Què sabem i què no sabem de l’incendi de Manlleu en el qual han mort cinc adolescents
Germán González
Un incendi en un bloc de pisos de Manlleu (Osona, Barcelona) ha deixat cinc víctimes mortals i cinc ferides aquest dilluns a la nit. Els morts tenien entre 14 i 18 anys, dels quals tres estudiaven a l’Institut Antoni Pous i els altres dos a l’Institut del Ter, tots dos en aquesta localitat, segons han informat a Efe un grup d’amigues dels difunts.
Les amigues de les víctimes, que també estudien a l’Institut Antoni Pous, han explicat que els morts són Mohamed Z., de 15 anys; Mustafa B., de 16 anys; Amin A., de 15 anys; Mohamed M., de 14, i Adam B., que tindria entre 17 i 18 anys. Aquestes mateixes fonts han detallat que altres dues joves de Torelló, que també es trobaven al traster quan es va declarar l’incendi, van poder escapar de les flames, tot i que van resultar ferides lleus.
Els fets han passat en un traster situat al terrat d’un edifici al carrer del Montseny d’aquesta localitat, a prop del cementiri municipal, cap a les nou del vespre. El lloc era utilitzat com a espai de reunió d’aquests joves. No estava habilitat com a habitatge, com havien informat en un primer moment els serveis d’emergències.
Segons han explicat amics de les víctimes a la cadena SER, aquest grup de joves solia anar a aquests trasters perquè n’hi havia algun d’abandonat. Allà inflaven globus amb una bombona de gas del riure i l’inhalaven. Segons els supervivents, se’ls va escapar gas al traster tancat i va explotar quan un d’ells va encendre un encenedor.
Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 21.10 hores després que diversos residents truquessin al 112 alertant de l’incendi al pis superior d’un edifici de cinc plantes i de la presència de fum a l’escala.
13 dotacions
Els Bombers van activar fins a 13 dotacions que, a la seva arribada, van trobar l’edifici totalment desallotjat.
L’incendi es va donar per extingit a les 21.41 hores i va ser en aquell moment quan es va localitzar la primera víctima, una persona en situació d’aturada cardiorespiratòria.
Els bombers van agilitzar al màxim les tasques de recerca de persones i, al traster, s’hi van trobar quatre cossos més. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va activar 11 ambulàncies i dos equips de suport psicològic.
Uns altres quatre persones van patir ferides lleus a conseqüència del sinistre. Tres van rebre l’alta després de ser ateses a les ambulàncies i la quarta no va voler ser traslladada a cap centre hospitalari.
La Unitat d’Investigació dels Mossos d'Esquadra, amb el suport de diverses patrulles de seguretat ciutadana, s’ha fet càrrec de l’esclariment de les causes del sinistre.
Per la seva banda, la Policia Local va prestar suport immediat als veïns que van sortir de l’edifici, alarmats pel fum de l’escala.
La consellera d’Interior de la Generalitat, Núria Parlon, es va desplaçar a Manlleu per donar suport a l’alcalde, Arnau Rovira, després d’aquest sinistre. El departament ha expressat el seu condol per les víctimes i ha agraït a tots els equips d’emergència la seva ràpida actuació.
Investigació oberta
La Unitat d’Investigació dels Mossos d'Esquadra, amb el suport de diverses patrulles de seguretat ciutadana, es va fer càrrec de la investigació per aclarir les causes del sinistre. Per la seva banda, la Policia Local va prestar suport als veïns que van sortir de l’edifici, alarmats pel fum acumulat a l’escala.
Commoció
El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, s’ha mostrat "commocionat" per la mort de cinc persones aquest dilluns en l’incendi a la localitat de Manlleu (Barcelona) i ha traslladat el seu condol a "els seus familiars i amistats".
En un missatge publicat a la xarxa social 'X' ha desitjat una "ràpida recuperació" a les quatre persones ferides lleus, així com ha traslladat el seu suport a l’alcalde de la població, Arnau Rovira.
També ha agraït la feina dels serveis d’emergències.
