TRAGÈDIA A OSONA
Què sabem i què no sabem de l’incendi de Manlleu en el qual han mort cinc adolescents
Cinc morts i cinc ferits lleus en un incendi a un bloc de pisos de Manlleu
Germán González
Un incendi al terrat d’un edifici de Manlleu (a prop de Vic, a 82 km de Barcelona) ha segat la vida de cinc joves. El foc es va propagar aquest dilluns a la nit al traster del terrat i va provocar ferides en quatre adolescents més que es trobaven al lloc. Els Mossos d’Esquadra continuen investigant les causes d’un tràgic succés del qual queden per aclarir una sèrie d’incògnites.
📍 On i quan es va produir l’incendi
L’incendi va tenir lloc al carrer del Montseny de Manlleu, a prop del cementiri municipal, al voltant de les nou del vespre. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís per part de diversos veïns a les 21.10 hores. Hi havia fum a la planta superior d’un edifici de cinc plantes.
📍 Qui hi havia al traster incendiat
A l’habitació on va començar l’incendi hi havia els cinc joves morts i cinc més que van resultar ferits (quatre d’ells van rebre l’alta a l’ambulància i un quart no va ni voler rebre atenció mèdica). No queda clar què feien allà perquè, tot i que al principi es va informar que el traster estava habilitat com a habitatge, aquest extrem no s’ha confirmat oficialment. Alguns veïns van assegurar que els nois anaven allà a fumar. També és habitual a molts pobles que els joves quedin en locals per veure els partits de futbol, i a aquella hora jugaven el Girona i el Barça. El que sí que està confirmat és que aquell local servia de lloc de reunió habitual de les víctimes.
📍 Quines edats tenien els morts
Les edats dels joves morts no s’han aclarit encara. En algun cas, desgraciadament, perquè el cos està completament calcinat. De tota manera, les primeres informacions apunten que les víctimes són adolescents menors d’edat i la resta també són molt joves. Els investigadors, a més, creuen que la identificació dels cadàvers es completarà al llarg del matí d’aquest dimarts.
📍 Quina va ser la causa de l’incendi
Sobre aquest aspecte encara no ha transcendit cap conclusió. Ni els veïns ni els Mossos ni els Bombers han volgut conjecturar sobre l’origen de les flames.
📍 Com van afectar les flames als veïns
Cap veí va resultar ferit de consideració per l’incendi. No obstant, quatre famílies que vivien a l’edifici van haver de ser reallotjades ahir a la nit a l’Hotel Torres de la localitat. A dos quarts de dues de la matinada, no obstant, la majoria dels veïns de l’edifici sí que van poder tornar a casa quan els bombers van comprovar que el bloc no patia cap dany estructural.
