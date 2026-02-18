Troben mort un escalador que ha caigut al Pedraforca
Un home va sortir per la zona de la Canal Roja i va patir un accident que va costar-li la vida
Els serveis d'emergències han desplegat un ampli dispositiu aquesta matinada per trobar la persona, que no responia als intents de contacte des des del vespre
Un excursionista va morir aquest dimarts al massís del Pedraforca, segons ha pogut confirmar Regió7. La víctima, un home, havia sortit a fer una ruta d'escalada per la zona de la Canal Roja, quan va patir un accident que li va costar la vida. Els serveis d'emergències van rebre un avís a les 21.34 hores que no podien contactar amb un excursionista, que havia marxat a la tarda, a fer escalada al vessant nord de massís.
A conseqüència, es va activar un dispositiu de recerca amb una vintena d’efectius i deu dotacions entre les quals efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) de la Seu d’Urgell i de Cerdanyola del Vallès, el Grup Caní de Recerca (GRCR) amb dos guies i gossos de venteig i de rastreig, l’equip de drons de la unitat de Mitjans Aeris, i la Unitat de Comandament Mitjana (UCM) que ha desplegat un centre de comandament des d’on els Bombers han coordinat la recerca.
Des del refugi Lluis Estasen, el guarda va confirmar que el vehicle de l’excursionista estava estacionat al pàrquing del Mirador de Gresolet sense ningú a l’interior i, d’acord amb les informacions que havien fet arribar els alertants, es va iniciar la recerca cap a la base de la Canal Roja.
Una pista clau
Durant la pujada, i passades la una de la matinada, un equip dels GRAE ha intuït una traça a la neu que han pres com a referència com a possible itinerari. Ràpidament, es localitza i se segueix una traça que s’enfilava per una canal directa al vessant nord del Pedraforca i, poc després, s’han trobat diferents accessoris de muntanya. Finalment, es localitza el cos de l’excursionista, precipitat, i sense vida.
Els efectius dels Bombers han senyalitzat la zona que ha quedat custodiada, durant tota la nit, per agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana dels Mossos d’Esquadra. Aquest matí, s’hi desplaçarà l’helicòpter amb efectius de la Unitat d’Intervenció de Muntanya (UIM), per dur a terme l’aixecament del cos del finat. La Unitat d’Investigació de Berga s’ha fet càrrec del cas. En l’operatiu de recerca hi van participar cinc dotacions dels Mossos d’Esquadra. Per part del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) s’hi han desplaçat una unitat i s’ha activat l’equip de psicòlegs.
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Cau a la Selva la fàbrica de perfum falsificat de luxe més gran d’Europa amb 1,2 milions de productes intervinguts
- Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
- Els agents dels Mossos cobraran 4.000 euros més anuals i tindran més vacances
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada