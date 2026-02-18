Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Troben mort un escalador que ha caigut al Pedraforca

Un home va sortir per la zona de la Canal Roja i va patir un accident que va costar-li la vida

Els serveis d'emergències han desplegat un ampli dispositiu aquesta matinada per trobar la persona, que no responia als intents de contacte des des del vespre

Un efectiu del desplegament de recerca de l'excursionista mort al Pedraforca prepara un dron

Un efectiu del desplegament de recerca de l'excursionista mort al Pedraforca prepara un dron / Bombers de la Generalitat

Redacció

Redacció

Manresa

Un excursionista va morir aquest dimarts al massís del Pedraforca, segons ha pogut confirmar Regió7. La víctima, un home, havia sortit a fer una ruta d'escalada per la zona de la Canal Roja, quan va patir un accident que li va costar la vida. Els serveis d'emergències van rebre un avís a les 21.34 hores que no podien contactar amb un excursionista, que havia marxat a la tarda, a fer escalada al vessant nord de massís.

A conseqüència, es va activar un dispositiu de recerca amb una vintena d’efectius i deu dotacions entre les quals efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) de la Seu d’Urgell i de Cerdanyola del Vallès, el Grup Caní de Recerca (GRCR) amb dos guies i gossos de venteig i de rastreig, l’equip de drons de la unitat de Mitjans Aeris, i la Unitat de Comandament Mitjana (UCM) que ha desplegat un centre de comandament des d’on els Bombers han coordinat la recerca.

Des del refugi Lluis Estasen, el guarda va confirmar que el vehicle de l’excursionista estava estacionat al pàrquing del Mirador de Gresolet sense ningú a l’interior i, d’acord amb les informacions que havien fet arribar els alertants, es va iniciar la recerca cap a la base de la Canal Roja.

El dispositiu de recerca per trobar l'excursionista desaparegut al Pedraforca aquest dimarts

El dispositiu de recerca per trobar l'excursionista desaparegut al Pedraforca aquest dimarts / Bombers de la Generalitat

Una pista clau

Durant la pujada, i passades la una de la matinada, un equip dels GRAE ha intuït una traça a la neu que han pres com a referència com a possible itinerari. Ràpidament, es localitza i se segueix una traça que s’enfilava per una canal directa al vessant nord del Pedraforca i, poc després, s’han trobat diferents accessoris de muntanya. Finalment, es localitza el cos de l’excursionista, precipitat, i sense vida.

Notícies relacionades

Els efectius dels Bombers han senyalitzat la zona que ha quedat custodiada, durant tota la nit, per agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana dels Mossos d’Esquadra. Aquest matí, s’hi desplaçarà l’helicòpter amb efectius de la Unitat d’Intervenció de Muntanya (UIM), per dur a terme l’aixecament del cos del finat. La Unitat d’Investigació de Berga s’ha fet càrrec del cas. En l’operatiu de recerca hi van participar cinc dotacions dels Mossos d’Esquadra. Per part del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) s’hi han desplaçat una unitat i s’ha activat l’equip de psicòlegs.

