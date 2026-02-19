Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
pàrquings GironaBenet Salellasramadàestafes ajuntamentsOriol CardonaJoan Laportatherians Girona
instagramlinkedin

Successos

Els Mossos busquen un violador que va deixar semiinconscient una dona que passejava els seus gossos a Montjuïc

El sospitós va assaltar per darrere la víctima mentre era als jardins de Costa i Llobera i la va arrossegar per agredir-la sexualment

Imatge de la roca on van passar els fets.

Imatge de la roca on van passar els fets. / El Periódico

Germán González

Barcelona

Va ser una agressió "brutal", amb una violència "que feia temps que no es veia". Així qualifiquen fonts dels Mossos d'Esquadra la violació que va patir Aura (nom fictici), una veïna del Poble-sec el passat 13 de febrer cap a les 12 del migdia mentre passejava els seus gossos als jardins de Mossèn Costa i Llobera, a la vessant de Montjuïc.

Un home, d’1,60 metres d’alçada i moreno segons la descripció d’Aura, la va assaltar per darrere agafant-la pel coll, amb el mètode del 'mataleón', cosa que la va deixar semiinconscient a terra. Després li va dir que la robaria però ella va balbucejar, ja que estava molt atordida, que no tenia res.

Va ser en aquell moment quan el sospitós la va arrossegar darrere d’una roca i uns arbustos i la va agredir sexualment. Després la va amenaçar de matar-la si el denunciava: "Soc d’una màfia", li va dir abans de marxar, segons expliquen fonts pròximes a la investigació. L’infern d’Aura va durar almenys 40 minuts.

Després de l’agressió sexual, la dona va demanar ajuda. Els Mossos d'Esquadra van acudir al lloc i la van traslladar a l’Hospital Clínic. Tanmateix, van esperar que la víctima presentés la denúncia, com va fer aquesta setmana a la comissaria de la plaça Espanya, per iniciar les perquisicions.

El mateix dia de la denúncia, la dona agredida va acompanyar agents de l’Àrea Central de Violències Sexuals dels Mossos, que s’han fet càrrec de la investigació, al parc on van tenir lloc els fets per reconstruir l’atac. La víctima va insistir en la brutalitat del sospitós, segons han remarcat fonts policials.

Als jardins, segons ha explicat Aura a aquest diari, "vaig sentir tremolors en arribar-hi, vaig fer el recorregut des de quan em va agafar fins que vam arribar a una roca" on va culminar l’agressió sexual. Allà, explica la víctima, es va abraçar a la pedra i va sentir que començava la seva reconstrucció: "em vaig posar a plorar i la mossa que m’acompanyava em va abraçar i vam plorar totes dues".

Els Mossos han iniciat les perquisicions per identificar el sospitós i detenir-lo. Per això, rastregen l’entorn del parc per intentar localitzar una persona que encaixi amb la descripció facilitada per la víctima, que està molt afectada des que van passar els fets. Els agents han intensificat el patrullatge per Montjuïc amb vehicles logotipats i solen fer voltes pels punts més allunyats i menys concorreguts, com els parcs públics de Joan Brossa o el Costa i Llobera.

Notícies relacionades

L’atac patit per aquesta veïna ha impactat a la zona del Poble-sec on resideix i ha generat preocupació en altres dones que solen sortir per la zona a caminar o passejar els seus gossos, tal com ha pogut comprovar EL PERIÓDICO. En aquests últims dies s’han multiplicat els missatges per desplaçar-se juntes o evitar algunes zones més solitàries de la muntanya de Montjuïc.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
  2. Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
  3. Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
  4. Robatori d'una atracció de fira de 43 tones a Sant Gregori: s’enduen un ‘saltamontes’ i el propietari alerta que 'no té frens
  5. Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
  6. Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada
  7. Sílvia Orriols s’obre a pactar amb Junts, però avisa: «No tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és català»
  8. La carretera més perillosa d'Espanya es troba a Catalunya

El porc, protagonista a Riudellots en una fira amb degustacions, tallers i activitats d'oci

El porc, protagonista a Riudellots en una fira amb degustacions, tallers i activitats d'oci

Trànsit cedeix un radar i un etilòmetre a la Bisbal per intensificar els controls urbans

Trànsit cedeix un radar i un etilòmetre a la Bisbal per intensificar els controls urbans

La CUP vol prohibir la compra de segones residències a tot Catalunya

La CUP vol prohibir la compra de segones residències a tot Catalunya

Cassà activa trobades sectorials per reforçar el suport a les empreses locals

Cassà activa trobades sectorials per reforçar el suport a les empreses locals

Els Mossos busquen un violador que va deixar semiinconscient una dona que passejava els seus gossos a Montjuïc

Els Mossos busquen un violador que va deixar semiinconscient una dona que passejava els seus gossos a Montjuïc

Impulsen un taller de creativitat per a persones emprenedores en el marc del 8M a Girona

Impulsen un taller de creativitat per a persones emprenedores en el marc del 8M a Girona

El Conservatori de Girona farà una setantena d'activitats dins la Setmana Cultural

El Conservatori de Girona farà una setantena d'activitats dins la Setmana Cultural

Un estudi europeu avaluarà la qualitat de l’aire a l’interior de les llars de la ciutat de Girona

Un estudi europeu avaluarà la qualitat de l’aire a l’interior de les llars de la ciutat de Girona
Tracking Pixel Contents