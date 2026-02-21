Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rescaten dos menors que havien relliscat en un barranc de nit al Ripollès

L’operatiu, amb cinc dotacions de Bombers, es va activar després que un dels joves rellisqués a prop d’un barranc; cap d’ells va resultar ferit

Vehicle dels Bombers de la Generalitat / ARXIU

Núria León

Els Bombers han rescatat aquesta nit dos menors d'edat en una zona de muntanya de difícil accés a Vilallonga de Ter després de rebre, a les 22.16 h, l’avís d’un jove que alertava que el seu company havia relliscat a prop d’un barranc quan anaven a fer una acampada i no es podien moure.

Arran de la trucada, es van activar cinc dotacions de Bombers, incloent-hi efectius especialitzats en rescats de muntanya. La pista forestal es trobava coberta de neu i els menors estaven en una zona de difícil accés.

Cap a la 1.00 h de la matinada, els efectius van arribar al lloc i van localitzar els dos menors, d’origen francès, en bon estat i no presentaven ferides. El jove que havia relliscat no va arribar a caure pel desnivell, fet que segons els bombers "va evitar conseqüències més greus".

