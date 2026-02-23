Un conductor detingut per anar begut i fugir d'un control d'alcoholèmia
L'home va circular en sentit contrari mentre escapava de la policia
Els Mossos van detenir aquest diumenge un home de 27 anys acusat de conduir begut i conduir de forma temerària. Els fets van passar cap a dos quarts de tres de la matinada en un control preventiu d'alcohol i drogues instal·lat a la carretera B-520, a Taradell, amb motiu del Carnaval. Segons la policia, un turisme que s'aproximava al punt de control es va aturar sobtadament al mig de la via en advertir la presència dels agents. Tot seguit, el conductor va fer marxa enrere durant uns 150 metres i va fugir en direcció al nucli urbà. Els mossos el van perseguir mentre circulava a gran velocitat, fins i tot en sentit contrari, posant en risc la resta d'usuaris de la via i diversos vianants.
La fugida va finalitzar en una zona d'obres a Sant Miquel de Balenyà, on el vehicle va punxar una roda. Aquest fet va obligar el conductor a reduir la velocitat i va facilitar que els agents poguessin interceptar-lo.
Un cop aturat, l'home presentava signes evidents d'anar sota els efectes de l'alcohol. En la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0,61 mg/l d'aire expirat.
Davant aquests fets, els agents el van detenir per conducció temerària i per conduir sota la influència de begudes alcohòliques. El detingut va passar el mateix dia 22 a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Vic.
- La passió pel 'cheesecake' torna a portar cues al centre de Girona
- Joan Cardona: 'Vaig abraçar l'Oriol i li vaig dir 'nen, això que has fet és increïble'
- Mor per accident dins de l'hospital i troben el cos quatre dies més tard
- Un veí de Mont-ras alerta d’un 'amagatall' en una olivera i els Mossos hi troben cocaïna i haixix
- Una therian explica per què emula els animals: 'M’ajuda a connectar-me amb la natura i el meu ésser
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada
- Caçat a Cassà un conductor per circular temeràriament i molt begut per la C-65
- Xocolates Torras dispara la facturació un 75% en dos anys i arriba als 25 milions d’euros