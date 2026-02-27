Crim de Vilafruns: preguntes i respostes sobre la mort violenta de Balsareny
Els mossos investiguen l'aparició d'un home de 51 anys mort a casa seva
Aquesta nit passada, del dimecres 25 al dijous 26 de febrer de 2026, els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís d'una persona que no aconseguia contactar amb un familiar seu, un home de 51 anys, veí de la colònia de Vilafruns a Balsareny (Bages). Un ampli desplegament policial es va desplaçar fins a una de les cases de l’antiga colònia minera, on van trobar un cos sense vida.
Qui és la víctima?
Es tracta d’un home de 51 anys identificat amb les inicials J.L.. Vivia sol a la casa que havia estat el seu domicili familiar, a l’antiga colònia on abans residien els treballadors i tècnics de la mina de Balsareny. Segons veïns entrevistats per Regió7, el coneixien “de tota la vida” i destacaven que mantenia una actitud cordial amb la comunitat.
Com es va produir la mort?
Els investigadors han conclòs que la víctima hauria mort a conseqüència de diverses lesions provocades per un objecte contundent. El cos presentava signes d’immobilització, fet que indica que l’autor o autors del crim haurien lligat la víctima abans d’agredir‑la. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va confirmar la defunció al mateix lloc dels fets.
Com es va descobrir el crim?
Un parent va alertar la policia en no poder localitzar la víctima. Quan els agents van entrar a l’habitatge de la colònia van trobar-lo mort i amb indicis d’una agressió violenta. Els veïns expliquen que, la nit dels fets, no van escoltar cap soroll estrany i que es van assabentar del succés per l’espectacular desplegament policial.
Hi ha detencions o sospitosos?
En el moment de publicar-se la informació no ha transcendit cap detenció. La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies i identificar els responsables. La policia científica ha inspeccionat l’immoble i ha consultat els veïns per analitzar les gravacions de les càmeres de seguretat i obtenir pistes.
Què expliquen els veïns?
La colònia de Vilafruns només té una vintena de residents, la majoria dels quals no van sentir res durnat la nit. Una veïna va descriure l’arribada de la policia com “de pel·lícula”. Alguns veïns comenten que, des de feia uns mesos, havien vist molts cotxes entrant i sortint del domicili de J.L.. Els vehicles aparcaven poc temps i no eren coneguts per la comunitat. Tot i així, ningú va sospitar que poguessin tenir relació amb un crim.
Quina era la situació personal de la víctima?
Segons veïns, J.L. s’havia quedat sense feina i havia tornat a viure a la casa familiar de la colònia. La família havia treballat a la mina de Balsareny, per això eren coneguts de la comunitat. Malgrat que en alguna ocasió s’havien sentit crits o disputes puntuals al seu domicili, els veïns expliquen que darrerament no havien notat incidents. L’alcalde de Balsareny, Isidre Viu, ha afirmat que el consistori no tenia constància que l’home hagués comès actes delictius ni protagonitzat episodis de violència.
Com afecta aquest cas a la colònia?
La mort de J.L. ha commocionat la petita comunitat de Vilafruns, que destaca pel seu ambient tranquil. Els veïns lamenten profundament la mort i la incertesa que envolta el cas. L’antiga colònia minera ha anat perdent habitants amb els anys; actualment hi viuen una vintena de persones que se senten sobresaltades per la violència que ha tingut lloc al seu entorn.
