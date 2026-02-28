Un incendi a Blanes crema un xalet i provoca la mort dels gats d'una còlonia
Cap persona va resultar ferida, però va afectar una colònia de gats on també n’hi havia alguns d’engabiats perquè se’ls estava tractant, que van morir
N.L
Un gran dispositiu d'emergència va actuar ahir a la tarda a Blanes per controlar un incendi forestal que va afectar una zona propera al barri de Mas Marull i la Carretera de Malgrat. L'incident va tenir lloc a la zona del Racó Blau, on es trobava un antic xalet de la família del director de l'antiga factoria SAFA.
L'incendi es va originar al jardí de la propietat, i ràpidament es va propagar a l'edifici de planta baixa i primer pis, que va quedar greument afectat pel foc. El foc es va declarar al voltant de les 3:30 de la tarda, moment en què es va veure una columna de fum densa i negra des de diversos punts de la ciutat. La Policia Local va ser alertada immediatament i va activar el protocol d'emergències, desallotjant els ocupants de l'immoble, que estaven dormint a l'interior en aquell moment.
Les primeres unitats dels Bombers de la Generalitat van arribar ràpidament i van començar a combatre les flames utilitzant camions cisterna que s'abastien d'aigua d'un hidrant proper. Durant tota la tarda, els Bombers van mantenir l'incendi sota control, evitant que es propagés a altres àrees de la zona forestal. També van acudir diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i dels Agents Rurals, encara que la seva intervenció no va ser necessària gràcies a l'eficàcia dels Bombers.
Per la seva banda, una ambulància del SEM va ser desplegada de manera preventiva, tot i que no va ser necessari atendre cap ferit. Malauradament, l'incendi va afectar greument una colònia de gats que es trobava a la zona, amb diversos animals morts, incloent-hi uns quants que estaven en procés de tractament per a diverses afeccions.
La Policia Local de Blanes va procedir a tallar la circulació a la Carretera de Malgrat com a mesura preventiva mentre l'incendi encara estava en fase de control. L'operatiu es va allargar fins a les 8:30 de la nit, quan es va aconseguir controlar completament la situació.
En un comunicat, l'Ajuntament ha explicat que l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, va arribar al lloc poc després de l'inici de l'incendi i va estar present fins que el foc va quedar totalment controlat. Durant tot l'incident, va ser informat per responsables de la Policia Local i Bombers, com el cap de Bombers de la Generalitat i el sots-inspector de la Policia Local. També va ser present el cap de l'ABP dels Mossos d'Esquadra, Daniel López.
A petició dels Bombers de la Generalitat, l'arquitecta municipal, Mercè Gil, va realitzar una inspecció de l'estructura de l'edifici afectat, concloent que es necessitarà una revisió més detallada quan es pugui accedir amb seguretat a l'interior. Per evitar riscos, l'alcalde va ordenar el precintatge exterior de la zona, establint un perímetre de seguretat al voltant de l'immoble amb tanques i cintes policials. La Policia Local realitzarà controls periòdics per garantir que ningú accedeixi a la zona restringida.
En una reunió posterior entre l'alcalde, els responsables de l'emergència i els ocupants del xalet, es va informar sobre la prohibició d'accedir a l'edifici fins que es completin les inspeccions. A més, se'ls va oferir allotjament temporal en un hostal local, especialment per a una persona que es recuperava recentment d'una hospitalització.
L'operatiu d'emergència es va finalitzar amb èxit, i les autoritats continuaran vetllant per la seguretat de la zona mentre es realitzen les valoracions i inspeccions necessàries.
