Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Girona FCSpar GironaFestival del CircComarquesGironaAgenda Girona
instagramlinkedin

Cremen 10 contenidors de matinada a l'Escala

Una dotació dels bombers ha treballat per apagar el foc

Imatge de recurs dels Bombers de la Generalitat

Imatge de recurs dels Bombers de la Generalitat / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu

Núria León

Aquest matí, a les 06:22 hores, els serveis d'emergències han rebut l'avís d'un incendi que ha cremat en la seva totalitat una bateria de 10 contenidors al carrer del Puig Sec de l'Escala.

Fins al lloc dels fets s'ha desplaçat una unitat dels Bombers de la Generalitat, que ha anat apagant el foc de cada contenidor afectat. No s'han registrat danys personals ni cap altra afectació a la zona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents