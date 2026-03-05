Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Furt sobre rodes

Detingut per robar una bici de 4.000 euros i oferir-la a diversos equips ciclistes

Els Mossos l’enxampen després de posar a la venda el vehicle en una aplicació de compravenda

Imatge de la bicicleta robada a la Múnia.

Imatge de la bicicleta robada a la Múnia. / Mossos

Germán González

Barcelona

Agents de la comissaria del Vendrell dels Mossos d'Esquadra van detenir dilluns passat a Llorenç del Penedès un home de 31 anys per robar una bicicleta valorada en 4.000 euros al municipi de la Múnia (Alt Penedès). Una patrulla de paisà va constatar que s’havia de fer una transacció de compravenda al carrer Escoles de Llorenç del Penedès d’una bicicleta de muntanya que havia estat posada a la venda en una aplicació comercial per 1.275 euros.

Tanmateix, el propietari de la bicicleta va alertar els agents que coincidia amb la que li havien robat el 27 de febrer. Un dels policies va acudir a la cita fent-se passar pel comprador i va mantenir amb el venedor contacte previ a través d’un servei de missatgeria mòbil per parlar sobre les característiques i el preu definitiu de l’operació. En demanar-li algun tipus de factura o document, el venedor va argumentar que no en disposava perquè l’havia comprat a un amic tres mesos abans.

Finalment, l’agent es va identificar com a policia i, juntament amb els seus companys, van poder verificar que es tractava de la bicicleta robada, valorada en 4.000 euros, ja que portava integrat un dispositiu de geolocalització d’uns altres 300 euros. Els Mossos van descobrir que el lladre fins i tot l’havia ofert a diversos grups ciclistes de la comarca, però que, com que no va poder vendre-la, la va posar a l’aplicació.

Els agents van detenir el sospitós per furt, que va passar a disposició dels jutjats del Vendrell, i van retornar la bicicleta al seu propietari.

Els Mossos també recorden que, en el moment de presentar denúncia pel robatori d’un vehicle, és essencial aportar el màxim de dades possibles, com fotografies, número de sèrie i característiques tècniques. A més, la policia catalana recomana estacionar les bicicletes en llocs ben il·luminats i transitats, així com assegurar el quadre i almenys una roda amb un cadenat o algun tipus d’element de seguretat prou rígid i resistent. L’objectiu és posar-ho difícil al lladre i evitar que pugui cometre un robatori sobre rodes.

