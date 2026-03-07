Ferit menys greu en bolcar amb el cotxe a Llagostera
Una única dotació dels bombers ha treballat en el sinistre
Núria León
Una persona ha resultat ferida menys greu aquest divendres al vespre després de tenir un accident en cotxe i bolcar a Llagostera. L'avís s'ha rebut a les 20.42h al carrer de Canalejar.
En el xoc només s'ha vist implicat un cotxe i una única dotació dels Bombers de la Generalitat ha estat present a la zona per fer les tasques de seguretat i assistència. El conductor ha resultat ferit de caràcter menys greu i ha estat traslladat a l'hospital.
