Dues persones ferides, una en estat crític, en la col·lisió entre un camió i un turisme a la C-26, a Borrassà

Els dos ferits han hagut de ser excarcerats pels bombers

Imatge de recurs dels Bombers de la Generalitat / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu

Núria León

Dues persones han resultat ferides en un accident a la C-26, a Borrassà, una en estat crític i l'altra menys greu. L'avís s'ha rebut a les 8.35h d'aquest dissabte. En el xoc s'han vist implicats un camió i un turisme. Els dos ocupants del vehicle, han hagut de ser excarcerats, ja que havien quedat atrapats a l'interior de l'habitacle.

Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçats cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres unitats del Servei d'Emergències Mèdiques i quatre dotacions de Bombers. Els ferits han estat traslladats a l'Hospital Trueta.

A causa de l'incident, es manté un pas alternatiu a la via, provocant lentitud i aturades en el trànsit.

