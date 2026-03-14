Un esquiador ferit greu per una allau a Setcases

La víctima, que va ser traslladada al Trueta, anava amb dues persones més que han resultat il·leses

Bombers rescatant un esquiador en el simulacre d'allau que s'ha fet aquesta setmana a La Molina / Bombers de la Generalitat

ACN

Setcases

Un home va resultar ferit greu mentre feia esquí de muntanya per una allau a Setcases aquest divendres a la tarda. La víctima anava amb dues persones més, que van resultar il·leses, però no va quedar sepultat per la neu.

Fins al lloc dels fets, s'hi van desplaçar efectius dels Bombers, amb un helicòpter dels GRAE i un de medicalitzat del SEM. El ferit va ser traslladat a l'hospital Trueta de Girona en estat greu. L'incident es va produir ahir cap a les set de la tarda a la zona del Pic de la Dona

