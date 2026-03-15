Segons l'auto de pressó
Els assassins de Francisca Cadenas la van emmordassar, li van lligar les mans i la van despullar de cintura cap avall
La investigació de la UCO i del jutge apunta que els germans tenien una “obsessió” sexual amb la seva veïna. Les gravacions dels micròfons col·locats a casa seva i al cotxe revelen que el germà gran parlava de “parts íntimes” de la víctima
Vanesa Lozano
La investigació del crim de Francisca Cadenas avança. Els dos germans González, veïns seus, són a la presó i les proves contra ells augmenten, segons ha sabut el canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica. Tot apunta a la participació dels dos germans en un crim brutal que va incloure tortures a la dona i que hauria tingut una motivació sexual.
La dona va ser colpejada, emmordassada i lligada, i també despullada. D’acord amb les fonts consultades per aquest mitjà, els germans estaven “obsessionats” amb ella i van continuar comentant aspectes físics i íntims de la dona fins i tot molts anys després de matar-la. Així ho revelen les escoltes de la UCO als dos homes.
“Una violència particular”
L’acte del jutjat d’instrucció número 1 de Villafranca de los Barros (Badajoz), al qual ha tingut accés el canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica, conclou que els germans van acabar amb la seva vida “amb una violència particular”, causant-li “múltiples lesions perimortem (abans de la mort)”, amb “objectes encara no identificats”.
El jutge ha enviat a presó els germans Julián i Manuel González, acusats d’un delicte d’assassinat i un altre contra la llibertat, després de saber que el cos de Francisca va ser recuperat sota el terra del pati de la casa dels seus veïns, “sense roba a la meitat inferior”, fet que reforça la tesi de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que la motivació del crim va ser sexual.
Brides, corda i mordassa
A més, el cos de Francisca “apareix amb elements de subjecció com brides, corda i mordassa”, segons l’acte judicial, que afegeix que “el cadàver estava aparentment esquarterat amb instruments encara no localitzats al mateix domicili dels investigats, lloc on hauria estat durant diversos anys, a pocs metres del domicili de la senyora Francisca”.
L’informe preliminar de l’autòpsia, revelat ahir per aquest canal d’investigació i successos, ja apuntava la gravetat dels cops que havia patit la dona i l’esquarterament del cadàver.
Els mòbils, a les escombraries
Per enviar els dos germans González a presó, el magistrat ha valorat, entre altres motius, el risc que els detinguts puguin destruir proves fonamentals per al cas. De fet, l’acte revela que fa només uns dies els dos acusats van intentar fer desaparèixer diversos objectes que podrien incriminar-los.
Va passar el 7 de març, quan agents de la UCO van tornar a Hornachos i, amb ajuda de la família de Francisca, van fer una reconstrucció de la nit en què la dona va desaparèixer, el 9 de maig de 2017, després de sortir de casa seva per acompanyar uns amics fins al cotxe.
Els germans González van observar la recreació des del seu domicili, situat només tres cases més amunt del de la víctima, i en veure el desplegament policial es van posar nerviosos. Segons l’acte, “Julián, previ acord amb Manuel, procedeix a llençar a les escombraries els telèfons mòbils que utilitzava en el moment dels fets, després de destruir-los, un cop coneixen la seva condició d’investigats en les diligències policials”.
Els objectes del crim
El jutge recorda que “encara que els investigats han tingut diversos anys per fer-ho, en el cas dels mòbils aquesta desaparició ha tingut lloc fa pocs dies”. L’acte assenyala que “no parlem d’objectes imaginaris, sinó d’objectes que podrien ajudar a saber com es van causar els danys que presenta el cos de la senyora Francisca o de vestigis que ajudin a identificar el lloc exacte del domicili on van passar els fets”.
Sense arrelament
El magistrat considera també que hi ha risc de fugida, ja que els germans González “no tenen arrelament familiar i podrien sostreure’s a l’acció judicial, vista la importància de les penes previstes”.
El germà petit, Julián, va confessar davant del jutge que havia causat la mort de la seva veïna donant-li un cop. No va donar més detalls i només va afegir que en aquell moment consumia drogues. Va exculpar el seu germà Manuel, que aquella tarda-vespre havia estat a l’hospital de Mérida visitant un familiar.
Tot i això, com que no s’ha acreditat l’hora de la mort de Francisca, el jutge creu que Manuel també hi podria haver participat i l’acusa dels dos delictes: assassinat i contra la llibertat. Tal com havien demanat la fiscalia i l’advocada de la família de Francisca Cadenas, Verónica Guerrero, els va enviar tots dos a presó.
La gran decepció
Els investigadors de la UCO van col·locar micròfons a la casa i al cotxe dels germans González. L’acte judicial recull que en una de les converses gravades Manuel, el germà gran, “arriba a fer afirmacions sobre parts íntimes de la senyora Francisca”, cosa que el podria incriminar com a autor o col·laborador del crim.
