La mort de l’influencer gastronòmic que ha impactat mig món: mor amb la seva família en intentar un acte heroic
La tràgica notícia sacseja el gremi de creadors de contingut de gastronomia
Ramon Baylos
En les últimes hores s’ha confirmat la mort d’un influencer gastronòmic d’origen xilè-estatunidenc que ha sacsejat el sector de la creació de contingut arreu de mig món. Sobretot perquè el succés es considera un dels més tràgics dels últims anys.
El seu nom era Benjamin Wood, que va morir a les 19:00 de la tarda de dilluns passat en un accident que també es va cobrar la vida de tres persones més, segons van confirmar les autoritats.
El tràgic incident va tenir lloc a Algarrobo, a Valparaíso, quan una dona va ser arrossegada pel mar i, en un moment donat, tant Benjamin Wood com el seu pare i la seva parella van intentar socórrer-la.
El problema és que, segons el servei mèdic legal de Xile, les quatre persones implicades en l’accident van morir per asfíxia per immersió, ja que el corrent del mar els va arrossegar cap a la zona més profunda de l’àrea.
L’única persona que va sobreviure a l’accident va ser la parella de la dona a qui inicialment anaven a socórrer, que va ser rescatada per l’equip d’emergències de Xile poc després que les cinc persones quedessin a la deriva al mar.
Com a resultat de l’accident, Benjamin Wood (43 anys), Norman Ray Wood (pare de l’influencer), María José Duarte Ureta (la seva dona) i Patricia Pilar Bello Labe (la dona a qui intentaven socórrer) van perdre la vida.
Això ha suposat una gran commoció en el món de la creació de contingut gastronòmic, ja que Benjamin Wood era molt respectat per la seva tasca de divulgació en àmbits com, per exemple, la creació de cervesa artesanal.
Davant del succés, la filla de l’influencer es va pronunciar a les xarxes socials amb un missatge capaç d’emocionar qualsevol que el llegeixi:
«El meu pare va ser un dels millors homes que coneixia i el meu exemple a seguir».
