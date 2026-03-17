Successos
Inspeccionen un taller mecànic i hi troben un camió amb 630 kg d’haixix
Hi ha tres detinguts per un delicte de tràfic de drogues
Germán González
Els tallers mecànics solen obrir molt aviat i tancar a primera hora de la tarda, per la qual cosa és normal que tenir activitat cap a mitjanit resultés sospitós. Així ho va constatar el passat 8 de març un veí de Vilafranca del Penedès que va alertar la policia local del municipi sobre que s’estaria treballant en un taller pròxim a casa seva quan, en teoria, hauria d’estar tancat al públic.
Per això hi va acudir una patrulla i, en arribar, van observar dues persones sortint de l’establiment. Davant les preguntes dels agents, cap dels dos va poder donar una explicació coherent sobre la seva presència al taller, fet que va despertar sospites i va motivar que els policies accedissin a l’interior per inspeccionar.
A dins, els agents van localitzar un camió de petites dimensions amb diversos paquets al seu interior, així com un tercer home assegut dins de la cabina del vehicle. El motor del camió estava encès, cosa que feia pensar que podria estar a punt d’abandonar el lloc. En preguntar a l’home sobre el tipus de càrrega que transportava, aquest va afirmar que es tractava de productes alimentaris.
Tanmateix, mentre avançava la inspecció, els agents van percebre una forta olor compatible amb haixix. En comprovar el contingut dels paquets, van confirmar que contenien diversos farcells de la substància, perfectament embolicats i preparats per al seu transport.
Davant els indicis recollits, la Policia Local va detenir els tres homes com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública, en la modalitat de tràfic de drogues, i van comunicar els fets als Mossos d’Esquadra, que es van fer càrrec de la instrucció del cas. Les comprovacions posteriors van determinar que el pes total de la substància intervinguda ascendia a aproximadament 630 quilograms.
Els detinguts, un dels quals tenia un antecedent policial, van ser posats a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Vilafranca del Penedès. Els Mossos han iniciat una investigació per determinar la destinació de la droga i si els sospitosos detinguts tenen alguna relació amb grups de narcotraficants.
