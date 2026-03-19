Successos
Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
L’agent li va fer una maniobra de reanimació mentre arribava l’ambulància
Germán González
Montserrat és una muntanya sagrada en la qual es poden produir miracles. I una cosa així va passar el 14 de febrer quan una agent de la Policia Nacional fora de servei va aconseguir salvar la vida a un home, de 60 anys, que va patir una aturada cardiorespiratòria mentre visitava amb la seva família l’Abadia de Montserrat.
L’agent va realitzar aquesta maniobra de reanimació toràcica durant més de 15 minuts fins que va arribar l’ambulància, aconseguint que l’home, d’uns 60 anys d’edat, recuperes el pols i salvant-li així la seva vida.
La policia també visitava aquest lloc sagrat quan, cap al final de la jornada, prop de l’aparcament, va trobar la víctima estesa a terra inconscient, envoltada de gent. L’agent es va identificar com a policia i, després de comprovar que l’home no tenia pols, va iniciar la maniobra de reanimació cardiopulmonar mitjançant el sistema de compressions toràciques (RCP).
Després de més de 15 minuts des que va començar la maniobra de reanimació, l’home va recuperar lleument el pols. Llavors la policia va continuar amb les compressions toràciques fins que, finalment i després d’uns minuts tensos, va arribar una ambulància del SEM, que es va encarregar de traslladar el pacient fins a l’hospital.
L’home, de nacionalitat sud-coreana, que es trobava de vacances a la ciutat amb la seva dona, va ser traslladat a l’hospital de Bellvitge (Barcelona), on dies més tard l’agent es va poder desplaçar per interessar-se per l’estat de salut de l’home, el qual s’estava recuperant acompanyat per la seva dona i els seus fills.
Segons explica l’agent en la visita que va realitzar a l’hospital per interessar-se per l’evolució d’aquesta persona, en veure-la, el ciutadà sud-coreà i la seva dona la van abraçar en senyal d’agraïment. La policia i la família sud-coreana continuen mantenint contacte telefònic. El passat dia 26 de febrer, l’home va rebre l’alta mèdica de l’Hospital de Bellvitge i, després de la seva recuperació, van acordar continuar mantenint el contacte.
Els agents de la Policia Nacional reben formació de Primers Auxilis com a alumnes de l’Escola Nacional de Policia a Àvila. A més, quan estan destinats a Catalunya, continuen amb aquestes classes sobre com actuar en cas d’emergència, així com en el maneig de material mèdic.
