Crim masclista a Saragossa: un home mata una dona a trets i se suïcida
El succés ha tingut lloc al barri de Las Fuentes de la capital, a primera hora del matí
A. T. B. / Israel Salvador
Una dona ha estat assassinada aquest dissabte a Saragossa després de rebre diversos trets d’un home al carrer del Cardenal Cisneros, al barri de Las Fuentes. Ha estat cap a les 09.20 hores. Segons sembla, l’agressor s’ha suïcidat després de cometre el crim. Segons ha pogut saber aquest diari, es tractaria d’un crim masclista, ja que tots dos havien mantingut una relació sentimental. L’autor del crim tenia llicència d’armes d’ús esportiu i no pertanyia a les forces i cossos de seguretat ni a les forces armades, i coneixia perfectament els moviments de la víctima, segons la Delegació del Govern a la comunitat.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat diverses dotacions de la Brigada de Seguretat Ciutadana, a més del Grup d’Homicidis i la comitiva judicial, encapçalada pel titular de la plaça número 2 de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Saragossa, en funcions de guàrdia. Pel que sembla, el crim s’ha comès quan sortien del bar Cisneros, situat a la cantonada del carrer Gabriel Cisneros amb el camí de Fillas. Els veïns han sentit quatre o cinc trets i tot s’ha precipitat. Segons han explicat fonts de la Policia Nacional, quan hi ha arribat l’ambulància, l’home encara era viu, però ha acabat morint. Per ara no es pot confirmar que es tracti d’un crim masclista. Segons ha pogut saber aquest diari, la fallecida, segons han comentat a la zona, treballava en una perruqueria propera. A l’indret del crim, acordonat, s’hi apleguen veïns encuriosits i commocionats pel que ha passat.
Possible assassinat masclista
El delegat del Govern a l’Aragó, Fernando Beltrán, ha confirmat que la Policia Nacional treballa per esclarir el crim. Segons ha pogut saber aquest diari, tots dos havien mantingut una relació sentimental, de manera que es tractaria d’un nou crim masclista.
«Malauradament, hem assistit a un nou episodi d’assassinat d’una dona. S’ha produït amb extrema crueltat a la via pública, mitjançant disparos amb arma de foc. Podem confirmar que la dona ha mort i que l’autor també s’ha tret la vida amb una arma de foc», ha declarat al lloc dels fets, fins on s’ha desplaçat.
Segons ha explicat, des del primer moment s’ha treballat amb la hipòtesi principal que podia tractar-se d’un crim masclista. «Ara mateix s’està analitzant la relació que hi havia entre tots dos. Una de les línies d’investigació, sense descartar-ne cap altra, és la possible violència de gènere», apuntava Beltrán. Poc després, es confirmava.
Amb la víctima d’aquest dissabte a Saragossa, ja són 14 les dones assassinades per la seva parella o exparella en el que portem d’any a Espanya, a més de dos menors víctimes d’aquesta violència. «Som davant d’una autèntica xacra. Una violència exercida contra la dona pel sol fet de ser-ho, fruit d’una actitud malaltissa que la considera una possessió. Quan no es pot posseir, se li pren la vida», ha dit.
Sense denúncies prèvies
La investigació descarta que hi hagi denúncies prèvies i s’està analitzant quin tipus de relació mantenien: si eren coneguts, amics o hi havia un altre vincle. «Els fets s’han produït a primera hora del matí. Ell coneixia els moviments de la víctima, sabia on i quan trobar-la, i hi va anar amb la intenció d’assassinar-la», ha relatat Beltrán.
L’autor del crim tenia llicència d’armes d’ús esportiu i no pertanyia a les forces i cossos de seguretat ni a les forces armades. «Ha utilitzat una de les seves armes autoritzades, catalogada com a arma de competició», ha exposat el delegat.
Beltrán ha remarcat que s’està intentant localitzar els familiars, que han de ser els primers a rebre la informació per part de la Policia Nacional: «A partir d’aquí, s’oferiran noves actualitzacions».
