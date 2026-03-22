Els Bombers rescaten quatre joves d’un edifici esfondrat a Esparreguera

L'Hospital Vell (Esparreguera), en una imatge d'arxiu. / BOMBERS

Judit Bertran

Quatre joves han quedat atrapats a l’interior de l’Hospital Vell d’Esparreguera (Baix Llobregat, Barcelona) després del col·lapse parcial de l’edifici abandonat.

Els Bombers de la Generalitat s’han dirigit al lloc de l’esfondrament després de rebre l’avís a les 18.06 hores i han rescatat primer dos d’ells, un en estat greu i un altre menys greu, tots dos traslladats a l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues amb diversos politraumatismes.

El cos d’emergències finalment ha aconseguit salvar poc abans de les 21.00 h els dos restants, que han resultat il·lesos.

Ampli dispositiu

Un total de 13 dotacions de Bombers s’han dirigit al lloc dels fets, entre elles el Grup d’Estructures Col·lapsades (GREC), el Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i vehicles de suport i comandament.

Així mateix, també s’han activat drons de la unitat de Mitjans Aeris (MAER) i 6 unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d’Esquadra, que han acordonat la zona per garantir la seguretat a la zona.

