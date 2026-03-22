Mor un nen de sis anys a Montuïri després de ser atropellat per un familiar en fer marxa enrere
La persona no va veure el menor mentre maniobrava el vehicle durant una trobada familiar en una finca
Lorenzo Marina
Un nen de sis anys va morir la tarda de dissabte després de ser atropellat per un cotxe en una finca de Montuïri (Mallorca), on se celebrava una reunió familiar. Segons les primeres informacions, el conductor va fer marxa enrere sense adonar-se de la presència del menor darrere del vehicle.
El tràgic accident va passar cap a les sis de la tarda en una casa de camp. En aquell moment, diversos familiars estaven reunits quan, en maniobrar el cotxe, un dels assistents va envestir el nen.
Els presents van alertar de seguida els serveis d’emergència i van intentar reanimar el menor, però sense èxit. Fins al lloc s’hi van desplaçar una UVI mòbil i una ambulància de l’Ib-Salut, i els sanitaris només van poder confirmar la mort. També es va activar un equip de psicòlegs per atendre els familiars després dels fets.
Efectius de la Guàrdia Civil i de la Policia Local de Montuïri van acudir a la finca per esclarir què havia passat. L’institut armat ha obert una investigació per determinar les circumstàncies en què es va produir l’atropellament mortal.
