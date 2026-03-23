Esparreguera no descarta enderrocar l'Hospital Vell on diumenge hi va haver un accident amb ferits
La valoració de la rehabilitació en el 2019 estava estimada aproximadament en uns 4 milions d’euros i actualment podria ser el doble
L'Ajuntament d'Esparreguera no descarta la possibilitat d’enderrocar l'antic hospital, on diumenge quatre menors d'edat es van veure afectats per un esfondrament interior d’un sostre. L’incident va deixar ferit dos d'ells, un en estat greu i l’altre menys greu.
Ara mateix s’estudiaran possibilitats i l’Ajuntament treballarà per saber l’estat jurídic i arquitectònic. Fa vuit anys la valoració de la rehabilitació era d’aproximadament 4 milions d’euros, ara podria estimar-se en el doble.
Per un altre costat, un dels joves hospitalitzats passa avui pel quiròfan i dos ja estan donats d’alta. L’ajuntament ha posat al seu abast qualsevol recurs que puguin necessitar. L’alcalde, Juan Jurado, va estar en contacte amb les famílies dels joves d’Esparreguera tant ahir a la tarda com aquest matí.
L'espai
La ubicació, fora de la trama urbana i envoltada de zona verda no urbanitzable, fa poc atractiu portar a terme el projecte de rehabilitació que es va plantejar el 2019 i no es troba sobre la taula pel seu alt cost, informa el govern. “S’ha de fer un equilibri entre seguretat i pragmatisme. Tot això tenint en compte la protecció del patrimoni, ja que l’edifici de l’antic hospital és protegit per la seva antiguitat considerat Bé Cultural d'Interès Local (BCIL)”, indican fonts properes al govern.
"L'edifici ha acollit dècades enrere ocupacions, persones amb drogaddiccions que el feien servir per drogar-se, però fa anys que no teníem cap constància d'entrada, més enllà d'algun accés puntual que sempre havia estat tractat per la Policia Local", ha explicat l'alcalde, Juan Jurado, a l'agència catalana de notícies.
L'arquitecte i l'enginyer municipal han visitat aquest matí l'edifici en companyia de dos agents de la Policia Local, per valorar la sostenibilitat de l'edifici, que segons l'alcalde els bombers diumenge ja els van alertar que és molt feble, però també per reforçar encara més la senyalització: "De vegades aquests fets, que haurien de, justament, desincentivar les entrades, poden provocar un efecte de fer-lo més atractiu encara de cara a joves d'aquestes edats", ha apuntat. Amb tot, ha assegurat que no tenen previst emprendre cap mena d'acció legal contra els quatre joves.
Encara estan investigant com els joves van poder entrar al recinte, ja que els bombers per fer-ho van haver de trencar portes i cadenats.