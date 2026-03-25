Terrorisme
"Abdul és molt divertit", apunta el company de pis del detingut per presumpte terrorisme jihadista a Palma
Sorpresa entre els veïns del barri davant l’operació antiterrorista de la Policia Nacional
Lorenzo Marina
"Abdul és molt divertit". Amb aquestes paraules descriu el company de pis, d’origen txetxè, el comportament del jove detingut a primera hora del matí d’aquest dimecres a Palma en una operació antiterrorista de la Policia Nacional, dirigida per l’Audiència Nacional, per la seva presumpta vinculació amb el terrorisme jihadista. Una forta commoció s’ha instal·lat entre els veïns del barri palmesà de Marqués de la Fontsanta.
Entre les persones de l’entorn del jove detingut, d’origen marroquí, arrestat per agents de la Policia Nacional, ningú no sospitava de la seva suposada vinculació amb el terrorisme jihadista. "Era molt educat i tenia un comportament molt correcte", han assenyalat persones del veïnat.
A primera hora del matí, efectius de la Policia Nacional han irromput en un immoble situat al número 3 del carrer Gabriel Maura de Palma. La investigació havia partit de la Comissaria General d’Informació de la Policia Nacional, en estreta col·laboració amb la Brigada d’Informació de la Policia Nacional de Palma. Agents encaputxats han irromput a l’immoble per procedir a la seva detenció. Quan havien transcorregut unes hores, l’actuació policial acaparava els comentaris entre els veïns del barri palmesà de Marqués de la Fontsanta.
"Els policies estaven comptant molts diners. Els he sentit dir que hi havia 30.000 euros", apuntava Juan, un veí del número 3 del carrer Gabriel Maura de Palma. Aquest resident no sabia a què responia l’operació policial i molt menys s’imaginava que podria tractar-se de terrorisme. "Pensava que era alguna cosa relacionada amb les drogues", ha assenyalat.
Un costum d’Abdul, com deia anomenar-se el detingut per presumpte terrorisme jihadista, era anar a la botiga de catifes de la cantonada. Allà les comprava per a les seves oracions freqüents. "Les que més li agradaven per resar eren aquestes (assenyala dues), que li recordaven les que feia servir al seu país per als resos", apunta Carlos Gallardo, el propietari de Comercial Gallardo. Igual que altres veïns del barri, l’empresari no havia advertit res sospitós en el suposat terrorista. Al contrari, coincidia a assenyalar que era "molt educat".
