Dispositius de seguretat
Sancions en l’operació sortida de Setmana Santa 2026: el radar et captarà si fas això i et poden multar
La DGT ha activat 33 radars nous per controlar el trànsit durant aquesta Setmana Santa
Goundo Sakho
Més enllà del component religiós, la Setmana Santa s’ha consolidat com una de les millors èpoques per viatjar, coincidint amb algunes de les tendències turístiques més destacades, com ara les fires i les escapades curtes. Segons un estudi d’Oney, set de cada deu espanyols tenen previst viatjar durant aquestes festes, cosa que suposa una major saturació de vies, un risc més alt d’accidents i, per tant, més controls.
La Direcció General de Trànsit (DGT) ha activat 33 radars nous arreu del territori (20 de fixos i 13 de tram), que van començar a funcionar divendres passat. Davant d’aquest augment, molts conductors continuen guiant-se per una idea simplificada: no superar els límits de velocitat. Tanmateix, això no és tan simple, ja que aquest sistema de controls no funciona d’una manera tan precisa. Els radars apliquen un marge de correcció obligatori abans de validar una infracció, és a dir, la velocitat registrada no és exactament la que s’utilitza per sancionar.
Els radars fixos
El 2025, la DGT va implementar un ajust tècnic en els radars per endurir els marges de tolerància. Així, va eliminar l’antiga "regla del 5 i 7" de l’Ordre Ministerial del 7 de febrer de 2020, que permetia que, en carreteres de 100 km/h, com autopistes i autovies, els radars mòbils s’activessin en superar en un 7% el límit de velocitat, i que tant els radars fixos com els de tram comptessin amb un marge de tolerància de 5 km/h.
Actualment, els cinemòmetres fixos són els que actuen amb un marge més ajustat. Quan estan acabats de calibrar, apliquen un límit de 3 km/h, si la velocitat és inferior a 100 km/h, i del 3% si és superior; és a dir, en una via de 120 km/h, el radar s’activaria al voltant dels 124 km/h. Tanmateix, aquest marge es pot ampliar després de les revisions periòdiques: en vies de fins a 100 km/h, la tolerància passa a ser de 5 km/h i, en carreteres de 120 km/h, el límit passa a ser del 5%, cosa que implica sancions a partir dels 126 km/h.
Els radars mòbils i de tram
La Setmana Santa suposa un augment significatiu d’operatius especials que inclouen remolcs, càmeres de vigilància i radars mòbils per controlar les sortides de les ciutats i les carreteres convencionals. En aquest cas, en vies amb límit igual o inferior a 100 km/h, el marge és del 7% i, en carreteres amb límits superiors, l’ajust és del 7%, cosa que situa l’inici de la multa a prop dels 128 km/h.
Els sistemes de vigilància aeris, com els helicòpters, funcionen de manera similar, tot i que solen gestionar un límit de 5 km/h o del 5%, segons la via. En canvi, els radars de tram calculen la velocitat mitjana entre dos punts, aplicant un marge més reduït de 3 km/h, en vies de fins a 100 km/h, i del 3% en vies amb un límit superior.
L’objectiu d’aquests dispositius de control no és oferir una flexibilitat més gran, sinó mesuraments justos, que depenen de factors com la calibració dels dispositius i les condicions de l’entorn. D’aquesta manera, es garanteix que només es penalitzin els excessos de velocitat reals.
