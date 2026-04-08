Tragèdia ferroviària
Adif defensa que va detectar "una caiguda de tensió" i "no una ruptura de la via" d’Adamuz
La Guàrdia Civil sosté que el sistema va registrar una alteració elèctrica compatible amb una fractura, però l’administrador explica que "els circuits de via no són un sistema per determinar la ruptura d’un carril"
Pilar Cobos
L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) ha respost aquest dimecres a l’últim informe de la Guàrdia Civil sobre l’accident d’Adamuz (Còrdova) rebutjant, en línies generals, la possibilitat de preveure el sinistre amb antelació. Si bé la Policia Judicial sosté que el Sistema de Suport al Manteniment (SAM) va registrar una alteració elèctrica compatible amb una ruptura de la via hores abans de la tragèdia, fonts d’Adif precisen que es va detectar "una caiguda de tensió al circuit de via on es va produir el descarrilament. No una ruptura de la via".
En una actualització de l’estat de la investigació del sinistre, l’Institut armat afirma que "el sistema de senyalització no estava configurat per alertar-ne (de la incidència) de manera automàtica (...) i Adif, tot i contenir en les seves especificacions que ha d’estar dissenyat per detectar la fractura, no ho va exigir".
Els circuits "no són un sistema per determinar la ruptura"
Tanmateix, fonts de l’administrador detallen que "els circuits de via no són un sistema per determinar la ruptura d’un carril, sinó un sistema exclusiu per determinar el posicionament d’un tren".
Una caiguda de tensió compatible amb diferents incidències
Després de conèixer la informació remesa per la Policia Judicial al Tribunal d’Instància de Montoro, Adif confirma que el 17 de gener passat, unes 22 hores abans de la tragèdia, la tensió va passar de 2,2 a 1,5 V. "Aquesta variació de 0,7 V pot coincidir amb diferents incidències, que no tenen per què ser una ruptura de via", afirmen aquestes fonts.
A més, insisteixen que "el llindar per determinar que hi ha una ocupació de circuit de via és d’una caiguda de tensió d’1 V, és a dir, menor del qual s’ha mesurat: el sistema no detectava en cap cas una ocupació del circuit de via".
Entre altres idees, la Guàrdia Civil informa la jutgessa que, "d'acord amb la manifestació de la responsable del sistema (Hitachi) era possible detectar una ruptura** franca de carril a la via 1, entre el PK 317 i el PK 319, però la fiabilitat d’aquesta detecció mitjançant els sistemes de senyalització, en aquesta línia específica, era molt baixa a causa de la configuració elèctrica".
