Accedeix a l’ordinador d’una companya i li descarrega documents privats
La Guàrdia Civil arresta un home de 28 anys, veí de Saragossa, per un presumpte delicte de revelació de secrets després d’entrar sense permís al PC d’una companya en un centre laboral d'Aragó
El cas va començar a aflorar arran de la denúncia d’una treballadora que va descobrir que algú havia aprofitat la seva absència per entrar al seu ordinador i manipular-hi informació confidencial. Segons la Guàrdia Civil, l’autor hauria estat un company de feina, que va accedir sense consentiment a l’equip i va copiar documentació privada en un centre laboral de la comarca del Baix Cinca (Aragó). La víctima va presentar denúncia el 25 de febrer, i a partir d’aquí l’Equip ROCA de la Companyia de Fraga va obrir una investigació per aclarir què havia passat, qui hi havia al darrere i fins a quin punt s’havia vulnerat la seva privacitat.
Les gestions policials van culminar dos dies després, el 27 de febrer, amb la detenció d’un home de 28 anys i veí de Saragossa com a presumpte autor d’un delicte de revelació de secrets. Després de la instrucció de les diligències, el detingut va quedar a disposició del Tribunal d’Instància de guàrdia de Fraga, que en va decretar la llibertat amb càrrecs. La Guàrdia Civil recorda que qualsevol accés no autoritzat a informació privada, imatges, documents o arxius està castigat per la llei, encara que aquests continguts no s’arribin a difondre després.
- Ordenen la detenció de Jair Domínguez perquè comparegui en un judici promogut per Vox
- Sant Pere de Ribes, el refugi d’Aitana Bonmatí: el poble de mar i vinyes on desconnecta la reina del futbol
- Educació envia un correu a les famílies amb el sou que cobraran els professors: 39.700 euros anuals a primària i 44.500 a secundària
- Investiguen sabotatges a la via ferrada de Sant Feliu per impedir la nidificació de corbs marins
- L’antic Palm Beach de Sant Feliu fa un últim pas oficial per tornar a mans municipals
- Lluís Corominas: 'Els Mossos van passar de protegir-nos a vigilar que no marxéssim després de l'1-O
- La Farinera, un restaurant amb esperit jove en un edifici emblemàtic de Girona
- Sabies que a la vila de Blanes hi ha una creu pirata feta amb calaveres reals?