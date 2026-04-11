Detenen un home per agredir a l'alcalde de Torrebesses
Els agents l'han detingut per atemptat a l'autoritat, amenaces i lesions
Darrere l'agressió hi hauria la rescissió del contracte del bar del casal social
ACN
Torrebesses
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres un home per agredir a l'alcalde de Torrebesses (Segrià), Mario Urrea, segons ha publicat el diari Segre i ha confirmat l'ACN. Els fets van passar cap a dos quarts d'onze del matí quan el primer edil va comunicar la rescissió del contracte de concessió del bar del casal social.
Mentre que la responsable del local no volia signar la notificació, el detingut va amenaçar i colpejar l'alcalde provocant-li ferides lleus. Els agents van detenir l'home per atemptat a l'autoritat, amenaces i lesions.
