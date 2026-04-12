Rescat d'un excursionista accidentat a Rocacorba

L'home va patir una lesió al turmell

Operatiu de rescat de l'home accidentat

Operatiu de rescat de l'home accidentat / Bombers de la Generalitat

Núria León

Un home va haver de ser rescatat aquest dissabte al vespre després de patir un accident mentre feia una excursió a Rocacorba, a Canet d'Adri. L'avís es va rebre a les 18.18h. L'home, que havia sofert una lesió al turmell, va ser localitzat i mobilitzat per l'operatiu de rescat. Els Bombers de la Generalitat, amb l'ajuda del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), van realitzar el gruatge per evacuar-lo de la zona.

L'accidentat va ser traslladat en ambulància fins a l'Hospital Trueta, en estat menys greu. A la intervenció es van mobilitzar 4 vehicles dels Bombers, un helicòpter i un equip conjunt amb el SEM.

