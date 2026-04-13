Menys assumptes pendents als jutjats gironins però el penal està enquistat
Els assumptes per resoldre als jutjats de la província de Girona van baixar el 2025 fins als 73.444 tot i l’augment del 14,8% dels procediments encallats al penal
La justícia gironina continua amb problemes. El tancament anual del 2025 dibuixa una lleu millora en la bossa global d’assumptes pendents, però no pas un canvi de tendència. Els jutjats de la província van acabar l’any amb 73.444 procediments en tràmit, 781 menys que al final del 2024, quan n’hi havia 74.225. La reducció és només de l’1,1% i arriba en un context en què l’activitat no afluixa: durant el 2025 van entrar 124.927 assumptes, per sobre dels 123.861 de l’any anterior.
El que sí que va créixer amb força va ser la capacitat de resolució. Els òrgans judicials gironins van resoldre 126.589 assumptes el 2025, mentre que el 2024 n’havien resolt 117.548. Aquest increment, del 7,7%, és el que permet rebaixar lleugerament la bossa pendent i millorar els indicadors globals: la taxa de resolució passa de 0,95 a 1,01 i la taxa de pendència baixa de 0,63 a 0,58. Sobre el paper, per tant, el sistema sembla que millora. Però quan s’entra al detall es veu que el tap no desapareix.
Alleujament al civil
La jurisdicció que més explica aquesta petita descompressió és la civil. Aquí sí que hi ha un alleujament clar. Els assumptes pendents passen de 41.493 a 36.275, una reducció del 12,6%. Els ingressats baixen lleument, de 55.261 a 54.125, però sobretot els resolts fan un salt important, de 51.568 a 59.310. Això també es trasllada a les taxes: la resolució puja de 0,93 a 1,10 i la pendència baixa de 0,80 a 0,61. És, de llarg, la jurisdicció que més contribueix a contenir el col·lapse judicial global.
Pendència elevada al penal
Però aquesta millora queda contrarestada pel que passa al penal, que continua sent el gran forat negre dels jutjats gironins. Al tancament del 2025, aquesta jurisdicció penal acumulava 32.449 assumptes pendents, quan un any abans n’eren 28.264. L’augment és de 4.185 casos, un 14,8% més. També hi entren més assumptes, de 62.448 a 64.897, i se’n resolen més, de 60.154 a 61.716, però no prou per absorbir tota la pressió. La taxa de pendència empitjora i passa de 0,47 a 0,53.
La situació tampoc millora a la resta d’àmbits. A la jurisdicció social, els assumptes pendents passen de 3.435 a 3.580, un 4,2% més. Els ingressats baixen de 4.988 a 4.755 i els resolts també reculen, de 4.605 a 4.515. La taxa de pendència puja de 0,75 a 0,79. No és el volum del penal ni del civil, però tampoc hi ha cap signe de correcció.
Al contenciós administratiu, amb un pes molt menor dins del conjunt, la lectura també és negativa. La bossa pendent passa de 1.033 a 1.140 assumptes, mentre que els ingressats baixen lleugerament de 1.164 a 1.150 i els resolts cauen de 1.221 a 1.048. La taxa de resolució baixa d’1,05 a 0,91 i la taxa de pendència puja de 0,85 a 1,09.
Sentències per executar
Si la bossa general dels assumptes ordinaris continua sent alta, l’altra gran muntanya dels jutjats gironins és l’execució de sentències. Al tancament del 2025 hi havia 58.532 execucions pendents, lleugerament per sota de les 59.637 del 2024. La rebaixa és d’un 1,9%, però la xifra continua situant el volum pendent en unes dimensions molt elevades. A més, durant el 2025 es van registrar 24.682 executòries i se’n van resoldre 30.573, molt per sobre de les 17.440 registrades i les 21.303 resoltes de l’any anterior.
En aquest terreny, l’execució civil continua sent el gran tap. Tanca el 2025 amb 47.625 procediments pendents, davant dels 48.337 del 2024. La xifra baixa una mica, però continua concentrant la part més gran del volum total. Alhora, és l’àmbit on més es dispara l’activitat: les executòries registrades passen de 9.934 a 16.991 i les resoltes de 12.148 a 20.025.
A l’execució penal, en canvi, l’alleujament és molt discret. Les pendents baixen de 10.777 a 10.490, però Girona continua tancant l’any amb més de 10.000 executòries obertes en aquesta jurisdicció. Les registrades pugen de 6.741 a 7.043 i les resoltes de 8.326 a 9.711. És a dir, el sistema resol més, però encara no aconsegueix rebaixar de manera contundent aquesta bossa.
La nota més positiva, dins d’aquest apartat, és l’execució social, que passa de 443 a 335 procediments pendents. També aquí, però, es tracta d’un volum molt més reduït que al civil o al penal.
