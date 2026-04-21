Guerra i verins per una habitació en un pis de lloguer: "Ens posa lleixiu al menjar i al cafè perquè marxem"
La Guàrdia Civil investiga si una dona va intoxicar durant mesos un matrimoni amb qui compartia pis per aconseguir quedar-se l’habitatge.
Luis Rendueles
Dos matrimonis convivien en un petit pis que es lloga per habitacions. No mantenien una bona relació. Ara, la Guàrdia Civil investiga si una de les dones va estar intoxicant i intentant enverinar l’altre matrimoni per aconseguir que marxessin de la casa, segons una denúncia a la qual ha tingut accés el canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica.
El marit del matrimoni afectat va ser qui va presentar la denúncia, el novembre passat, davant la Guàrdia Civil d’Arganda del Rey, a Madrid. L’home, un immigrant que treballa a Madrid, va assegurar que tenia “por” que aquella dona els pogués fer mal a ell i a la seva parella. Segons la seva denúncia, la seva companya de pis feia “aproximadament dos mesos” que els tirava “lleixiu al menjar, al cafè i a les begudes”.
Els raspalls de dents
L’episodi final que el va portar a denunciar el cas hauria passat el 6 de novembre. Aleshores la seva companya de pis, segons la denúncia, “va tirar lleixiu a l’olla de menjar que havia preparat la meva dona. També va tirar lleixiu en una ampolla de Fanta de llimona”. L’home va assegurar als guàrdies civils que conservava l’ampolla de refresc perquè fos analitzada al laboratori i demostrar el que deia.
La seva companya de pis, a més, hauria “agafat els raspalls de dents” seus i de la seva esposa i “els hauria utilitzat per netejar” diferents zones de la casa i fins i tot el bany que comparteixen els dos matrimonis. Segons el denunciant, “quan l’anava a fer servir, el raspall era marró”.
Fora del pis
L’home “sospita” que tots aquests atacs es deuen al fet que la companya de pis “vol que la meva dona i jo marxem” de la casa, tot i que tenen un contracte de lloguer vigent. L’acusada, la defensa de la qual exerceix Beatriz Uriarte, del despatx Ospina Abogados, nega els fets i assegura que tot es deu a una maniobra del denunciant per fer-los fora del pis i quedar-se l’habitatge. De moment, els qui han marxat del pis són la suposada enverinadora i el seu marit.
El jutge del número 4 d’Arganda del Rey investiga els fets i va citar a declarar tots dos, el denunciant i la suposada enverinadora. Ella està investigada per possibles delictes de lesions i coaccions.
Subscriu-te per seguir llegint
